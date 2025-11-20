«Будем добиваться»: Силуанов раскрыл детали ситуации с федбюджетом России

Федеральный бюджет России на 2026–2028 годы был принят при всеобщем одобрении парламентских фракций, заявил министр финансов Антон Силуанов. Глава финансового ведомства подчеркнул, что консенсус по сложнейшему финансовому документу свидетельствует о единстве позиций правительства и депутатского корпуса, передает корреспондент NEWS.ru. Он поблагодарил депутатов за слаженную работу.

Мы видим, что все депутаты и все фракции практически поддержали. Никто против не проголосовал. Поэтому, мне кажется, это важно, обеспечить такой консенсус по сложнейшему финансовому документу страны. И этот консенсус был обеспечен. <…> Мы знаем, как и на что направлять ресурсы, будем добиваться поставленных целей, которые сформулировал президент [РФ Владимир Путин] в своем послании, — сказал глава ведомства.

Ранее Госдума приняла во втором чтении проект основного финансового документа страны на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Параметры бюджета основаны на прогнозе валового внутреннего продукта в размере 235,067 трлн рублей в 2026 году, 255,498 трлн в 2027 году и 276,346 трлн рублей в 2028 году при целевом показателе инфляции не более 4% ежегодно. Ключевыми ориентирами документа являются реализация социальных обязательств, обеспечение финансирования оборонного заказа и задач безопасности, а также достижение установленных президентом России национальных целей развития.