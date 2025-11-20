Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 14:19

«Будем добиваться»: Силуанов раскрыл детали ситуации с федбюджетом России

Силуанов поблагодарил депутатов Госдумы после принятия федбюджета

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Федеральный бюджет России на 2026–2028 годы был принят при всеобщем одобрении парламентских фракций, заявил министр финансов Антон Силуанов. Глава финансового ведомства подчеркнул, что консенсус по сложнейшему финансовому документу свидетельствует о единстве позиций правительства и депутатского корпуса, передает корреспондент NEWS.ru. Он поблагодарил депутатов за слаженную работу.

Мы видим, что все депутаты и все фракции практически поддержали. Никто против не проголосовал. Поэтому, мне кажется, это важно, обеспечить такой консенсус по сложнейшему финансовому документу страны. И этот консенсус был обеспечен. <…> Мы знаем, как и на что направлять ресурсы, будем добиваться поставленных целей, которые сформулировал президент [РФ Владимир Путин] в своем послании, — сказал глава ведомства.

Ранее Госдума приняла во втором чтении проект основного финансового документа страны на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Параметры бюджета основаны на прогнозе валового внутреннего продукта в размере 235,067 трлн рублей в 2026 году, 255,498 трлн в 2027 году и 276,346 трлн рублей в 2028 году при целевом показателе инфляции не более 4% ежегодно. Ключевыми ориентирами документа являются реализация социальных обязательств, обеспечение финансирования оборонного заказа и задач безопасности, а также достижение установленных президентом России национальных целей развития.

