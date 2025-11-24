Трамп выразил осторожный оптимизм по поводу переговоров по Украине Трамп: в процессе урегулирования на Украине происходит что-то хорошее

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social призвал с осторожностью относиться к сообщениям о значительных успехах в диалоге между Москвой и Киевом. В то же время он допустил, что можно говорить об определенных позитивных сдвигах.

Неужели в мирных переговорах между Россией и Украиной действительно достигнут значительный прогресс? Не верьте, пока не увидите, но, возможно, действительно происходит что-то хорошее, — написал Трамп.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон проживают критический момент в вопросе урегулирования кризисной ситуации на Украине. По его словам, на украинское правительство оказывается мощное политическое давление.

До этого британские аналитики назвали три сценария развития событий вокруг плана Соединенных Штатов по Украине. По их словам, первый предполагает однозначный отказ Киева соглашаться на предложенный вариант, и в этом случае Трамп реализует свою угрозу прекратить военную помощь стране.