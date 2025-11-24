День матери
24 ноября 2025 в 14:38

Увлекшаяся духовными практиками россиянка таинственно пропала на Урале

В Свердловской области почти неделю разыскивают 20-летнюю девушку

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
В Ревде разыскивают 20-летнюю Ольгу Черкасову, передает портал E1.RU со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт». Известно, что перед исчезновением она увлекалась духовными практиками. С 19 ноября 2025 года ее местонахождение неизвестно. Рост девушки составляет 168 сантиметров, худощавое телосложение, у нее каштановые волосы и карие глаза.

Перед исчезновением девушка увлеклась духовными практиками, однако сейчас нет никакой информации о том, куда она могла направиться и с кем могла общаться, — говорится в сообщении.

По словам волонтеров, Черкасова может находиться в любом городе региона. Также пропавшая может попытаться поймать попутку или перемещаться на общественном транспорте.

Ранее председатель спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Москве Григорий Сергеев заявил, что поисковики прошли 4600 километров, пытаясь отыскать пропавшую в красноярской тайге семью Усольцевых. По его словам, возобновить полноценный поисковую операцию теперь удастся только после наступления теплой погоды. Сергеев отметил, что часть зоны поисков уже покрыта снегом высотой выше колен.

пропавшие
поиски
приметы
Свердловская область
