Увлекшаяся духовными практиками россиянка таинственно пропала на Урале

В Ревде разыскивают 20-летнюю Ольгу Черкасову, передает портал E1.RU со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт». Известно, что перед исчезновением она увлекалась духовными практиками. С 19 ноября 2025 года ее местонахождение неизвестно. Рост девушки составляет 168 сантиметров, худощавое телосложение, у нее каштановые волосы и карие глаза.

Перед исчезновением девушка увлеклась духовными практиками, однако сейчас нет никакой информации о том, куда она могла направиться и с кем могла общаться, — говорится в сообщении.

По словам волонтеров, Черкасова может находиться в любом городе региона. Также пропавшая может попытаться поймать попутку или перемещаться на общественном транспорте.

