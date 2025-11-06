Стало известно, через что пришлось пройти в поисках Усольцевых Глава «ЛизаАлерт» Сергеев: волонтеры прошли 4600 километров в поисках Усольцевых

Поисковики прошли 4600 километров, пытаясь отыскать пропавшую в красноярской тайге семью Усольцевых, заявил председатель спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Москве Григорий Сергеев. По его словам, возобновить полноценный поиск теперь удастся только после наступления теплой погоды, передает NGS24.

Делаем все возможное, но мы не можем производить чудо. Мы можем ему способствовать, но мы не можем его производить. На поисках семьи Усольцевых пешком пройдено 4600 километров — 4600 километров ногами! — подчеркнул Сергеев.

Он отметил, что часть зоны поисков уже покрыта снегом высотой выше колен. К тому же спасательная операция проходит в горной местности. Потому, добавил глава отряда, часть поисков просто невыполнима в зимних условиях.

Ранее исследователь аномальных явлений, уфолог Дмитрий Савва в беседе с NEWS.ru отмечал, что местность в тайге Красноярского края, где пропала семья Усольцевых, отличается природными аномалиями, большим количеством поверий и легенд, топонимическими маркерами, которые могут служить предостережением не ходить в определенные места, наличием людей, проводящих не всегда «светлые» обряды. Несмотря на это, он поддерживает официальную версию исчезновения семьи.