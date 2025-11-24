День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 14:57

Двух россиян арестовали за стрельбу по автомобилю

Суд арестовал двоих жителей Иркутска, которые обстреляли авто с девушками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Иркутске суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для двух молодых людей, обвиняемых в покушении на убийство, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области. Они обстреляли автомобиль, в котором ехали девушки.

По информации полиции, инцидент случился в ночь на 19 ноября. Двое мужчин на автомобиле Audi Q7 без государственных регистрационных знаков открыли огонь по Toyota Corolla. В результате нападения одна из пассажирок получила ранение в руку.

Правоохранители определили личности стрелков и при поддержке СОБР Росгвардии задержали их. Нарушители пояснили, что их нападение было вызвано личной неприязнью к владельцу авто. Они думали, что именно он находится за рулем машины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Прокуратура поддержала ходатайство следствия об аресте подозреваемых. Суд заключил их под стражу сроком на 2 месяца.

Ранее в Иркутске таксист выстрелил в незнакомца после выполнения заказа. Оружие он нашел в машине и хранил дома. Причиной произошедшего стал конфликт. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание — один год и шесть месяцев лишения свободы.

Иркутская область
выстрелы
суды
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты планы ЕС после согласования мирного соглашения США по Украине
Названы зарубежные направления, которые россияне выбирают на Новый год
Четвертый беспилотник ВСУ попытался атаковать Москву
«Жест, идущий от сердца»: психолог рассказала, что подарить на День матери
В Сызрани выросло число погибших при атаке беспилотника
Российская чемпионка мира по фигурному катанию завершила карьеру
Ушел из жизни сыгравший в «Зите и Гите» индийский киноактер
Экс-руководитель РКК «Энергия» осужден за мошенничество на 839 млн рублей
Юрист объяснил, как вступить в наследство без долгов покойного
В Париже заявили, что Европа поплатилась за общение с Россией «сквозь зубы»
Этническая ОПГ похищала выплаты бойцов СВО: что известно, как действовала
Стилист рассказала, как выбрать зимний пуховик
Бородин призвал разобраться с заработками братьев Меладзе в России
Двух россиян арестовали за стрельбу по автомобилю
Сына экс-президента Киргизии поймали с горой наличных
Бывший муж Началовой болен. Что говорят близкие Алдонина, с кем его дети
Племянник крупного криминального авторитета попал в тюрьму за поножовщину
Осквернителей блокадного трамвая в Петербурге будут судить
Лукашенко заявил о скором завершении «тягомотины» на Украине
Раскрыто, какой пункт из плана ЕС по Украине Россия ни за что не примет
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.