Двух россиян арестовали за стрельбу по автомобилю Суд арестовал двоих жителей Иркутска, которые обстреляли авто с девушками

В Иркутске суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для двух молодых людей, обвиняемых в покушении на убийство, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области. Они обстреляли автомобиль, в котором ехали девушки.

По информации полиции, инцидент случился в ночь на 19 ноября. Двое мужчин на автомобиле Audi Q7 без государственных регистрационных знаков открыли огонь по Toyota Corolla. В результате нападения одна из пассажирок получила ранение в руку.

Правоохранители определили личности стрелков и при поддержке СОБР Росгвардии задержали их. Нарушители пояснили, что их нападение было вызвано личной неприязнью к владельцу авто. Они думали, что именно он находится за рулем машины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Прокуратура поддержала ходатайство следствия об аресте подозреваемых. Суд заключил их под стражу сроком на 2 месяца.

Ранее в Иркутске таксист выстрелил в незнакомца после выполнения заказа. Оружие он нашел в машине и хранил дома. Причиной произошедшего стал конфликт. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание — один год и шесть месяцев лишения свободы.