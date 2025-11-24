ВСУ попытались атаковать Москву третьим БПЛА за день Собянин сообщил об уничтожении третьего летевшего на Москву беспилотника

Пресечена новая попытка Вооруженных сил Украины атаковать Москву с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По словам градоначальника, дрон был ликвидирован силами противовоздушной обороны.

ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Утром 24 ноября пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 93 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 45 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, девять и семь над Краснодарским краем и Нижегородской областью соответственно.

До этого сообщалось, что ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС с помощью беспилотников. Как указал губернатор Московской области Андрей Воробьев, электроснабжение оперативно переключили на резервные линии. В округ направлены передвижные блочно-модульные котельные для поддержания теплоснабжения района.