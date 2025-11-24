Экс-депутат Рады предрек бунт на Украине на фоне тяжелой зимы

Тяжелая зима способна спровоцировать массовые народные волнения на Украине, поскольку замерзающее население может выйти на улицы с протестами против властей, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его мнению, критическое ухудшение условий жизни способно подавить у людей чувство страха.

Если люди на Украине будут замерзать, то они будут выходить бунтовать, я уверен. Человек боится, когда ему есть что терять. А когда ему уже нечего терять, когда будут голодать и замерзать твои дети, тогда у него страх пропадет. Если десятки, сотни тысяч людей будут на улице, то СБУ ничего не сможет сделать. В конце концов, у этих сбушников и полицейских точно так же будут дома замерзать дети и жены, — высказался Марков.

Ранее появилась информация, что наступающая зима станет для Украины самой холодной и тяжелой за все время конфликта. По данным британских журналистов, наиболее остро это чувствует население Черниговской, Сумской и Харьковской областей. В частности, по словам местных жителей, они остаются без электричества по 14 часов в день.