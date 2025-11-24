День матери
24 ноября 2025 в 16:42

Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона на подлете к Москве

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
В столичном регионе отразили атаку еще одного беспилотника, который направлялся в сторону Москвы, сообщил в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают оперативные службы.

Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее мэр столицы сообщил, что еще два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Всего за сутки ВСУ попытались атаковать город восемь раз. Сообщение о двух дронах появилось в 15:43 по московскому времени.

До этого студентов Национального исследовательского университета МИЭТ в Зеленограде эвакуировали из-за угрозы атаки БПЛА. В 13:10 по мск учащихся попросили проследовать в подвал. Спустя час появилось сообщение, что информации о том, что можно покидать убежища, все еще не поступало. Студентов, которые еще не приехали на пары, попросили остаться дома.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что два человека погибли в Сызрани в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Глава региона подчеркнул, что противник атаковал объекты топливно-энергетического комплекса. По его словам, специалисты занимаются ликвидацией последствий и проводят обследование территории.

