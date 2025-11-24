День матери
24 ноября 2025 в 17:44

Ушаков сообщил о переносе ключевого международного саммита

Ушаков: российско-арабский саммит будет перенесен на первую половину 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российско-арабский саммит, проведение которого планировалось в октябре и перенесенный из-за кризиса на Ближнем Востоке, вряд ли удастся провести до конца года, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, мероприятие, скорее всего, будет перенесено на первую половину 2026 года, передает ТАСС.

Вряд ли нам удастся провести этот саммит до конца года. Очевидно, я бы сказал на 100%, этот саммит будет переведен на первую половину следующего года. Об этом начаты практические контакты с представителями арабских стран, — отметил Ушаков.

Тем временем помощник российского лидера сообщил, что встреча лидеров СНГ пройдет в Санкт-Петербурге 21–22 декабря. Политик назвал традиционный неформальный саммит предновогодним. Также состоится заседание Высшего евразийского экономического совета.

Также Ушаков рассказал, что предстоящий декабрь будет насыщен многочисленными международными встречами для президента России Владимира Путина. В числе ключевых событий графика главы государства значится официальный визит в Индию, подготовка к которому в настоящее время близится к завершению.

