День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 17:43

В Кремле раскрыли дату и место встречи лидеров СНГ

Ушаков заявил, что лидеры СНГ встретятся в Петербурге 21-22 декабря

Санкт-Петербург Санкт-Петербург Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Встреча лидеров СНГ пройдет в Санкт-Петербурге 21-22 декабря, сообщил помощник президента РФ Дмитрий Ушаков. Политик назвал традиционный неформальный саммит предновогодним. По данным ТАСС, также состоится заседание Высшего евразийского экономического совета.

21-22 декабря в Санкт-Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча лидеров СНГ — предновогодняя, — подчеркнул Ушаков.

По словам помощника главы государства, заседание Высшего евразийского экономического совета запланировано заранее. Точный состав участников этой встречи Ушаков не назвал.

Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились два раза встретиться лично. Первая беседа состоится на саммите ОДКБ в Бишкеке, после чего лидеры пообщаются в Петербурге.

Путин также пообещал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву приехать с государственным визитом. Поездка должна состояться в 2026 году. Российский лидер по итогам встречи с коллегой признался, что с удовольствием посетит республику.

СНГ
Cанкт-Петербург
Юрий Ушаков
саммиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, какие вещи во время путешествия нужно декларировать
Дочь Александра Малинина устроила вечеринку после разрыва помолвки
«Никто не собирается договариваться»: депутат об атаке ВСУ на Москву
Матвиенко назвала главный инструмент «глобальной партии войны»
Россияне жалуются на массовый сбой в работе популярного провайдера
Стало известно, что может вынудить Украину заключить мирный договор с РФ
Представитель Александра Емельяненко высказался о его возвращении в спорт
У берегов Мексики впервые обнаружили живого редкого кита
Раскрыто, станут ли активы России пропуском для ЕС на переговоры по Украине
Охлобыстин назвал женщин, перед которыми испытывает слабость
Врач развеяла миф об электронных сигаретах
Внук индийского актера был тронут рекламой с участием деда
Стали известны подробности телефонного разговора Трампа и Си Цзиньпина
Си Цзиньпин дал Трампу понять одну вещь насчет переговоров по Украине
Ушаков объяснил, как Армения сделает вклад в саммит ОДКБ
Простой рецепт канапе для фуршета: ваш хит на любом празднике
В Белгородской области атака БПЛА обернулась трагедией
План США по Украине значительно урезали после женевских дебатов
«Не под силу обычным дронам»: названо главное преимущество «Ланцетов»
Ушла из жизни народная артистка России Лилия Юдина
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.