В Кремле раскрыли дату и место встречи лидеров СНГ

Встреча лидеров СНГ пройдет в Санкт-Петербурге 21-22 декабря, сообщил помощник президента РФ Дмитрий Ушаков. Политик назвал традиционный неформальный саммит предновогодним. По данным ТАСС, также состоится заседание Высшего евразийского экономического совета.

21-22 декабря в Санкт-Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча лидеров СНГ — предновогодняя, — подчеркнул Ушаков.

По словам помощника главы государства, заседание Высшего евразийского экономического совета запланировано заранее. Точный состав участников этой встречи Ушаков не назвал.

Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились два раза встретиться лично. Первая беседа состоится на саммите ОДКБ в Бишкеке, после чего лидеры пообщаются в Петербурге.

Путин также пообещал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву приехать с государственным визитом. Поездка должна состояться в 2026 году. Российский лидер по итогам встречи с коллегой признался, что с удовольствием посетит республику.