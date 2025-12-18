Новый год-2026
18 декабря 2025 в 06:04

В бундестаге разгорелся спор из-за замороженных российских активов

АдГ и Мерц устроили спор в бундестаге из-за замороженных российских активов

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elme/Global Look Press
В бундестаге разгорелась бурная дискуссия, когда канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что будет добиваться изъятия замороженных российских активов в пользу Украины. В частности, эти слова вызвали негодование у оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Трансляция заседания парламента ФРГ велась на его официальном сайте.

Следуя девизу «чужими деньгами легко управлять», федеральный канцлер незаконно реализует свой агрессивный план по изъятию российских активов и их передаче Украине, — подчеркнул сопредседатель АдГ Тино Хрупалла.

Он также выразил обеспокоенность увеличением долгов для немецких налогоплательщиков, связанных с поставками оружия и военной помощью Украине. Политик добавил, что не одобряет возможную отправку немецких военных на Украину.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что возможная судебная победа России в споре о замороженных активах приведет к краху экономики Бельгии. Он уверен, что такое решение противоречит нормам международного права и может иметь катастрофические финансовые последствия.

До этого британский журналист Джонни Миллер рассказал, что Евросоюз, приняв решение о бессрочной заморозке российских активов, нанес удар в первую очередь по самому себе. По его мнению, в политике объединения наблюдались признаки саморазрушения.

