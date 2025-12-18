Новый год-2026
«Непримиримые лагеря»: российские активы раскололи Евросоюз на две части

Politico: лидеры стран ЕС раскололись на два лагеря из-за споров об активах РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Лидеры стран Евросоюза столкнулся с серьезным внутренним конфликтом из-за споров о замороженных российских активах, передает издание Politico. По мнению источника, ЕС раскололся на два непримиримых лагеря перед саммитом в Брюсселе.

В среду вечером лидеры Европы разделились на непримиримые лагеря, по крайней мере, публично, и, похоже, вряд ли смогут договориться о том, как финансировать Киев, отчасти из-за возрождения тех же ожесточенных разногласий между севером и югом по поводу общего долга, — сказано в публикации.

Отмечается, что основные разногласия возникли вокруг вопроса о том, как финансировать поддержку Украины. Дипломаты более 11 часов пытались найти компромисс, заключили в источнике.

Ранее глава МИД Бельгии Максим Прево выступил против использования замороженных российских средств без гарантий. Он пояснил, что это решение чревато экономическим крахом страны.

До этого Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании российских активов. Этот шаг позволяет отказаться от голосования каждые шесть месяцев по вопросу продления заморозки активов. Речь идет о €210 млрд (19 трлн рублей).

Евросоюз
Россия
активы
споры
