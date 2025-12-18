Новый год-2026
Глава МИД Бельгии предрек крах экономики из-за активов России

Максим Прево Максим Прево Фото: Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава МИД Бельгии Максим Прево выступил против использования замороженных российских средств без гарантий. Он пояснил, что это решение чревато экономическим крахом страны.

Существуют подходы, которые несут меньшие юридические и финансовые риски. Репарационный кредит — не единственный способ помочь Украине. Это также не лучшее решение и не тот вариант, который мы предпочитаем, — подчеркнул он.

Прево отметил, что Бельгия не опасается давления, а также готова и дальше финансировать Украину. Однако она переживает за собственную экономику.

Ранее выяснилось, что Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании российских активов. Этот шаг позволяет отказаться от голосования каждые шесть месяцев по вопросу продления заморозки активов. Речь идет о €210 млрд (19 трлн рублей).

До этого стало известно, что Бельгия поддержала решение о долгосрочной блокировке российских активов. Также об этой инициативе ЕС положительно высказались Болгария, Италия и Мальта.

Представитель МИД России Мария Захарова при этом лаконично прокомментировала решение Еврокомиссии о бессрочной заморозке активов РФ. Она сравнила европейских законодателей с уличными аферистами.

