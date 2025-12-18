Глава МИД Бельгии предрек крах экономики из-за активов России

Глава МИД Бельгии Максим Прево выступил против использования замороженных российских средств без гарантий. Он пояснил, что это решение чревато экономическим крахом страны.

Существуют подходы, которые несут меньшие юридические и финансовые риски. Репарационный кредит — не единственный способ помочь Украине. Это также не лучшее решение и не тот вариант, который мы предпочитаем, — подчеркнул он.

Прево отметил, что Бельгия не опасается давления, а также готова и дальше финансировать Украину. Однако она переживает за собственную экономику.

Ранее выяснилось, что Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании российских активов. Этот шаг позволяет отказаться от голосования каждые шесть месяцев по вопросу продления заморозки активов. Речь идет о €210 млрд (19 трлн рублей).

До этого стало известно, что Бельгия поддержала решение о долгосрочной блокировке российских активов. Также об этой инициативе ЕС положительно высказались Болгария, Италия и Мальта.

Представитель МИД России Мария Захарова при этом лаконично прокомментировала решение Еврокомиссии о бессрочной заморозке активов РФ. Она сравнила европейских законодателей с уличными аферистами.