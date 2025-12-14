Стала известна стратегия Белоруссии по отношению к Литве «Взгляд»: Белоруссия начала наказывать Литву

Литва была вынуждена возобновить работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией из-за массовых протестов, пишет «Взгляд». Журналисты считают, что таким образом Вильнюс оказался наказан Минском.

Также Минск потребовал урегулировать финансовые и материальные вопросы относительно санатория «Беларусь» в Друскининкае. Он находился под управлением администрации президента Белоруссии. Из-за введенных Евросоюзом ограничений в 2020 году имущество здравницы было заморожено. Дополнительно белорусская сторона обратила внимание Литвы на свою долю участия в строительстве порта города Клайпеды, упомянув, что треть акций местного грузового терминала принадлежит предприятию «Беларуськалий».

Ранее власти Литвы обратились в международную ассоциацию грузоперевозчиков, чтобы выяснить точное количество задержанных на территории Белоруссии литовских фур. По оценкам премьера Инги Ругинене, речь идет о 280 грузовиках. В то же время глава ассоциации «Линава» Эрландас Микенас утверждает, что задержано не менее 1250 тягачей и 2000 полуприцепов.