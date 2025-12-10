МИД Литвы вручил ноту протеста поверенному в делах Белоруссии

Министерство иностранных дел Литвы вызвало во вторник, 9 декабря, исполняющего обязанности поверенного в делах посольства Белоруссии, сообщается на сайте МИД европейской страны. Дипломату была вручена официальная нота протеста из-за «принудительного изъятия имущества граждан и компаний ЕС».

Исполняющий обязанности поверенного в делах посольства Беларуси, вызванный в Министерство иностранных дел Литовской Республики, получил ноту протеста по поводу продолжающихся гибридных атак с территории Беларуси и принудительного изъятия имущества граждан и компаний ЕС, — сказано в сообщении.

Ранее МИД Белоруссии информировал, что беспилотный аппарат, стартовавший с литовской земли, потерпел крушение 30 ноября в пределах города Гродно. Согласно официальным данным, дрон взлетел с территории Лаздийского района Литвы. Детальный осмотр остатков аппарата, включая запись с флешки и данные навигационной системы, подтвердил, что запланированный путь полета проходил через Белоруссию, далее в Польшу и обратно по тому же пути в исходную точку в Литве.