Белоруссия надеется на разрешение ситуации с литовскими перевозчиками Вольфович: ситуация с литовскими фурами может скоро разрешиться

Ситуация с литовскими грузовиками, остающимися на территории республики, в ближайшее время может сдвинуться с мертвой точки, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в интервью телеканалу «Первый информационный». По его словам, обстановка на местах спокойная, а водители сохраняют терпение и ждут решения вопроса.

Сегодня абсолютно спокойная обстановка по этому вопросу. Водители с пониманием отнеслись. <...> Они с надеждой ждут, что ситуация разрешится. Какой-то конфликтной ситуации здесь нет. Будем надеяться, что ситуация разрешится в ближайшее время, — сказал Вольфович.

Политик уточнил, что белорусская сторона разрешила представителям литовских транспортных компаний встретиться с водителями. Вольфович добавил, что часть водителей получила возможность вернуться домой, оставив грузовики под белорусской охраной.

Ранее власти Литвы обратились в международную ассоциацию грузоперевозчиков, чтобы выяснить точное количество задержанных на территории Белоруссии литовских фур. По оценкам премьера Инги Ругинене, речь идет о 280 грузовиках. В то же время глава ассоциации «Линава» Эрландас Микенас утверждает, что задержано не менее 1250 тягачей и 2000 полуприцепов.