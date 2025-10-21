Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 17:02

С нижегородских перевозчиков взыскали 2,8 млн рублей за нарушения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижегородской области с перевозчиков общественного транспорта взыскали 2 млн 816 тыс. рублей после проверок госконтрактов, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на ЦРТС. Им предъявили штрафы за нарушения по жалобам пассажиров.

Всего в ходе проверок направили 306 претензий к перевозчикам. Их оштрафовали за нарушение расписаний и отсутствие информирования пассажиров об остановках.

Кроме того, часть взысканий была связана с плохим техническим и санитарным состоянием подвижных составов. Нарушители уже выплатили штрафы на сумму 1 млн 218 тыс. рублей.

Ранее водитель автобуса забрал сумку, которую забыла пассажирка в Москве, и растратил ее деньги. В отношении мужчины — жителя Подмосковья возбудили уголовное дело о краже.

