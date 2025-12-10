Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 17:44

Эксперт WarGonzo раскрыл признаки конца эпохи G7

Эксперт WarGonzo Холодов: G7 сменит наступившая эпоха четырех глобальных игроков

Фото: Nick Iwanyshyn/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Эпоха G7 подходит к завершению, и начинает формироваться новая система глобального влияния, заявил эксперт проекта WarGonzo Анаболий Холодов. По его оценке, политические процессы указывают на смену мирового баланса и выдвижение четырех ключевых центров силы: России, Индии, Китая и США.

G7 в ближайшее время как клуб «великих государств» прекратит свое существование и будет демонтирован. На смену ему приходят четыре глобальных игрока: Индия — Китай — Россия — США (Юг — Восток — Север — Запад; Население — Технологии — Ресурсы — Финансы), — отметил Холодов.

Эксперт связал изменения с серией дипломатических контактов, включая переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, звонок главы Белого дома председателю КНР Си Цзиньпину, а также визиты российского лидера в Китай и Индию. По его словам, эти события отражают формирование новой политической архитектуры, в которой прежние объединения, включая НАТО, ЕС, БРИКС и ШОС, будут перестраиваться под многополярную модель.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что поражение Украины на фронте приведет к распаду НАТО и ЕС. Эксперт отметил, что Трамп даже отказался от участия в предстоящем саммите Альянса, так как организация превратилась в «пустой блеф».

Россия
прогнозы
политика
политологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Калужская область попала под удар украинских БПЛА
США продлили одну лицензию в отношении ЛУКОЙЛа
В Петербурге рассмотрели более полусотни дел, связанных со «схемой Долиной»
В Госдуме ответили, кто может стоять за покушением на Миндича
Украинские власти задержали судно под чужим флагом
Политолог раскрыл, почему Зеленский согласился на выборы
МИД Литвы вручил ноту протеста поверенному в делах Белоруссии
В Европе изменили мнение о целостности Украины
Политик предупредил ЕС о последствиях блокады Калининграда
Украинец убивал пленных за слова «Слава России» и теперь сел на пожизненное
Галузин обсудил с замглавы МИД Азербайджана нормализацию с Арменией
Картину известного художника продадут на аукционе за $1,5 млн в Москве
Политолог предположил, какая судьба может ждать Зеленского
Секрет идеального салата «Медвежья шубка» с тофу и яркими овощами
Пожар площадью 200 квадратных метров вспыхнул на рынке в Петербурге
Центробанк повысил курс доллара
На Украине увидели угрозу для одного города в ДНР
В Госдуме объяснили, зачем Трамп поднял вопрос коррупции на Украине
Блогера Ефремова осудили по делу о финансировании ФБК
В США оценили влияние освобождения Красноармейска на переговоры
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.