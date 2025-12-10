Эпоха G7 подходит к завершению, и начинает формироваться новая система глобального влияния, заявил эксперт проекта WarGonzo Анаболий Холодов. По его оценке, политические процессы указывают на смену мирового баланса и выдвижение четырех ключевых центров силы: России, Индии, Китая и США.

G7 в ближайшее время как клуб «великих государств» прекратит свое существование и будет демонтирован. На смену ему приходят четыре глобальных игрока: Индия — Китай — Россия — США (Юг — Восток — Север — Запад; Население — Технологии — Ресурсы — Финансы), — отметил Холодов.

Эксперт связал изменения с серией дипломатических контактов, включая переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, звонок главы Белого дома председателю КНР Си Цзиньпину, а также визиты российского лидера в Китай и Индию. По его словам, эти события отражают формирование новой политической архитектуры, в которой прежние объединения, включая НАТО, ЕС, БРИКС и ШОС, будут перестраиваться под многополярную модель.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что поражение Украины на фронте приведет к распаду НАТО и ЕС. Эксперт отметил, что Трамп даже отказался от участия в предстоящем саммите Альянса, так как организация превратилась в «пустой блеф».