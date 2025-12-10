Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 18:14

В США оценили влияние освобождения Красноармейска на переговоры

TAC: освобождение Красноармейска ВС России меняет ход переговоров по Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Освобождение Красноармейска в Донецкой Народной Республике создает условия для изменений в переговорном процессе по Украине, заявил обозреватель Тед Снайдер в своей статье для The American Conservative. По мнению эксперта, успех на фронте напрямую влияет на позиции сторон за столом переговоров.

Значение падения Покровска (украинское название Красноармейска. — NEWS.ru) заключается в том, что перелом на поле боя послужил причиной [решающего] сдвига за столом переговоров, — пишет Снайдер.

Он призвал европейские страны позволить Киеву принять продиктованные реальностью условия. Аналитик отметил, что конфликт лишь истощает украинские войска. Фронт, по его оценке, может рухнуть внезапно под натиском российских сил.

По словам эксперта, взятие Красноармейска ставит под угрозу логистику ВСУ в Донбассе. Это создает риски окружения других городов и открывает путь для дальнейшего продвижения ВС РФ. Как заключил обозреватель, данный успех уже вынудил Запад пересмотреть свои переговорные позиции.

Ранее немецкие журналисты писали, что освобождение Красноармейска войсками России стало новым тяжелым поражением для украинской армии. Сложившаяся ситуация демонстрирует неспособность ВСУ остановить наступление российских сил.

Россия
Украина
переговоры
Красноармейск
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Калужская область попала под удар украинских БПЛА
США продлили одну лицензию в отношении ЛУКОЙЛа
В Петербурге рассмотрели более полусотни дел, связанных со «схемой Долиной»
В Госдуме ответили, кто может стоять за покушением на Миндича
Украинские власти задержали судно под чужим флагом
Политолог раскрыл, почему Зеленский согласился на выборы
МИД Литвы вручил ноту протеста поверенному в делах Белоруссии
В Европе изменили мнение о целостности Украины
Политик предупредил ЕС о последствиях блокады Калининграда
Украинец убивал пленных за слова «Слава России» и теперь сел на пожизненное
Галузин обсудил с замглавы МИД Азербайджана нормализацию с Арменией
Картину известного художника продадут на аукционе за $1,5 млн в Москве
Политолог предположил, какая судьба может ждать Зеленского
Секрет идеального салата «Медвежья шубка» с тофу и яркими овощами
Пожар площадью 200 квадратных метров вспыхнул на рынке в Петербурге
Центробанк повысил курс доллара
На Украине увидели угрозу для одного города в ДНР
В Госдуме объяснили, зачем Трамп поднял вопрос коррупции на Украине
Блогера Ефремова осудили по делу о финансировании ФБК
В США оценили влияние освобождения Красноармейска на переговоры
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.