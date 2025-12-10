В США оценили влияние освобождения Красноармейска на переговоры TAC: освобождение Красноармейска ВС России меняет ход переговоров по Украине

Освобождение Красноармейска в Донецкой Народной Республике создает условия для изменений в переговорном процессе по Украине, заявил обозреватель Тед Снайдер в своей статье для The American Conservative. По мнению эксперта, успех на фронте напрямую влияет на позиции сторон за столом переговоров.

Значение падения Покровска (украинское название Красноармейска. — NEWS.ru) заключается в том, что перелом на поле боя послужил причиной [решающего] сдвига за столом переговоров, — пишет Снайдер.

Он призвал европейские страны позволить Киеву принять продиктованные реальностью условия. Аналитик отметил, что конфликт лишь истощает украинские войска. Фронт, по его оценке, может рухнуть внезапно под натиском российских сил.

По словам эксперта, взятие Красноармейска ставит под угрозу логистику ВСУ в Донбассе. Это создает риски окружения других городов и открывает путь для дальнейшего продвижения ВС РФ. Как заключил обозреватель, данный успех уже вынудил Запад пересмотреть свои переговорные позиции.

Ранее немецкие журналисты писали, что освобождение Красноармейска войсками России стало новым тяжелым поражением для украинской армии. Сложившаяся ситуация демонстрирует неспособность ВСУ остановить наступление российских сил.