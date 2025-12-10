Лидеры евроинститутов не поднимали территориальный вопрос на переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе, сообщает Junge Welt. По данным источника, в итоговом заявлении фигурировали только требования сохранить суверенитет Украины и обеспечить безопасность страны.

В итоговом заявлении после переговоров Зеленского <...> говорилось только о том, что необходимо гарантировать суверенитет, то есть существование Украины как государства, и безопасность страны. О территориальной целостности речи уже не шло, — говорится в публикации.

Как отмечает издание, такое смещение акцентов указывает на изменение подхода в ЕС: европейские политики постепенно приходят к выводу, что Киеву не удастся избежать территориальных уступок России.

Ранее The Spectator заявил о провале европейского турне Зеленского, отметив предательство его союзников. По данным источника, партнеры Киева не предоставили Украине необходимые деньги и вооружение, ограничившись лишь публичными заявлениями поддержки. Так, на встречах в Лондоне, Риме и Ватикане Зеленский получил только крепкие объятия и обещания.