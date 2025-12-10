Депутат предупредил ЕС о последствиях блокады Калининграда

Попытки оказать давление на Калининград могут обернуться тяжелыми экономическими последствиями для ряда стран Евросоюза, заявил депутат Законодательного собрания Калининградской области Евгений Мишин в беседе с ТАСС. Так он прокомментировал высказывание бывшего советника по нацбезопасности правительства Великобритании Марка Седвилла о воздействии на «уязвимые места» России.

Политик отметил, что все транспортные пути в регион действительно проходят через страны НАТО. Однако, по его мнению, европейским коллегам следует лучше изучить ситуацию и учесть негативный опыт Литвы после жестких ограничений на границе с Белоруссией, которые привели к проблемам в транспортной отрасли.

Мы живем в том числе по тем правилам, которые навязывает, так сказать, европейская страна, мы соблюдаем строго их рестрикции, ограничения, но вместе с тем страны НАТО и Евросоюза страдают не меньше нас от всех этих вновь принимаемых неудобств, которые они сами себе создают, — сказал Мишин.

Ранее депутат Государственной думы Андрей Колесник заявил, что блокировка транзита в Калининградскую область со стороны Литвы может быть расценена Москвой как объявление войны. Таким образом политик отреагировал на заявления Литвы о возможности введения полной блокировки транзита в российскую область.