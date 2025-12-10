Запад превратил Украину в гигантскую свалку списанного вооружения с нулевой балансовой стоимостью, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя желание Варшавы передать Киеву списанные истребители МиГ-29. По его мнению, именно западные страны спровоцировали украинский конфликт.

Почему Варшава хочет передать Киеву списанные МиГ-29? Выдыхающийся Запад, спровоцировавший кровавое противостояние на Украине, все чаще заявляет о заморозке конфликта. Видимо до западных стран наконец дошло, что победы вооруженным путем над Россией они никогда не одержат. Именно поэтому сегодня Украина стала рассматриваться ими не как ключевой союзник, а исключительно как гигантская мусорная свалка, состоящая из давно отработавшей свой ресурс с нулевой балансовой стоимостью военной техники, — пояснил Шеремет.

Он отметил, что украинское руководство начало отказываться от уязвимого и неисправного вооружения от Польши и других стран ЕС. По его мнению, Киев осознает, что впоследствии Запад потребует полной оплаты за «военный хлам», как за новейшие образцы.

Украинский режим в последнее время, убрав свойственное ему раболепие, начал отказывается от такого уязвимого, бесполезного и неисправного вооружения, поставляемого Польшей и другими странами ЕС. В Киеве начали понимать, что впоследствии Запад взыщет по полной за свой очень дорогой в утилизации военный хлам, как за новейшее вооружение. Это свидетельствует о том, что Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) на протяжении многих лет врал украинцам, и никаких равноправных союзнических отношений не было, — подытожил Шеремет.

Ранее Генштаб Польши заявил, что Варшава обсуждает передачу Киеву списанных истребителей МиГ-29. Там подчеркнули, что это решение является частью стратегии союзников по поддержке Украины и укреплению безопасности на восточном фланге НАТО. Однако окончательное решение пока не принято.