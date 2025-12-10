Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 16:35

В Госдуме объяснили желание Польши отдать ВСУ старые МиГ-29

Депутат Шеремет: Запад превратил Украину в свалку списанного вооружения

Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Запад превратил Украину в гигантскую свалку списанного вооружения с нулевой балансовой стоимостью, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя желание Варшавы передать Киеву списанные истребители МиГ-29. По его мнению, именно западные страны спровоцировали украинский конфликт.

Почему Варшава хочет передать Киеву списанные МиГ-29? Выдыхающийся Запад, спровоцировавший кровавое противостояние на Украине, все чаще заявляет о заморозке конфликта. Видимо до западных стран наконец дошло, что победы вооруженным путем над Россией они никогда не одержат. Именно поэтому сегодня Украина стала рассматриваться ими не как ключевой союзник, а исключительно как гигантская мусорная свалка, состоящая из давно отработавшей свой ресурс с нулевой балансовой стоимостью военной техники, — пояснил Шеремет.

Он отметил, что украинское руководство начало отказываться от уязвимого и неисправного вооружения от Польши и других стран ЕС. По его мнению, Киев осознает, что впоследствии Запад потребует полной оплаты за «военный хлам», как за новейшие образцы.

Украинский режим в последнее время, убрав свойственное ему раболепие, начал отказывается от такого уязвимого, бесполезного и неисправного вооружения, поставляемого Польшей и другими странами ЕС. В Киеве начали понимать, что впоследствии Запад взыщет по полной за свой очень дорогой в утилизации военный хлам, как за новейшее вооружение. Это свидетельствует о том, что Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) на протяжении многих лет врал украинцам, и никаких равноправных союзнических отношений не было, — подытожил Шеремет.

Ранее Генштаб Польши заявил, что Варшава обсуждает передачу Киеву списанных истребителей МиГ-29. Там подчеркнули, что это решение является частью стратегии союзников по поддержке Украины и укреплению безопасности на восточном фланге НАТО. Однако окончательное решение пока не принято.

Украина
Запад
Польша
истребители
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ивлеева одним словом описала свою грудь
Водитель скорой в Москве заявил о штрафе из-за георгиевской ленты на машине
Командир ЧВК «Вагнер» без обеих ног и руки попал на видео: где он сейчас
Нарышкин раскрыл, чем СВР занимается за рубежом
Стало известно, кого выбрали новым президентом Швейцарии
Киев теряет Харьковскую и Сумскую области: новости СВО на вечер 10 декабря
Шарий заявил о передаче США Киеву компромата на Зеленского
Раскрыто, уйдет ли Зеленский с поста президента в 2026 году
Будущее промышленных площадок: зачем новым заводам нужны гибкие здания
Влад Бумага не смог добиться компенсации за дизайн футболок с его образом
Известный шоумен погасил 2 млн рублей задолженности перед ФНС
В МВД рассказали, как «достали» подозреваемого из-за границы
Звезда женских романов умерла от рака мозга
Мишустин раскрыл, что придаст молодым родителям уверенности в будущем
В РЖД напомнили о правилах посадки на поезда «Ласточка»
Гинеколог раскрыла, как постоянный стресс отражается на женском здоровье
Три человека погибли при атаке ВСУ на российскую больницу
Сбой Telegram в России 10 декабря: что известно, его уже блокируют?
Тренер объяснила, могут ли зимние забавы заменить тренировки
В США захотели предъявить импичмент Хегсету
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.