«Россия выиграет»: Дмитриев высказался о суде против Euroclear Дмитриев: Россия выиграет суд против Euroclear и вернет свои активы

Россия сможет оспорить заморозку своих активов, а Европе придется заплатить по счетам Украины, заявил в соцсети Х глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, охваченные паникой бюрократы Евросоюза «продолжают совершать ошибки».

Они знают, что использование российских резервов без согласия Банка России незаконно. <...> Россия выиграет в суде и вернет их. Гаранты ЕС оплатят счета Украины. ЕС, евро и Euroclear пострадают, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Центральный банк РФ подал иск к международному клиринговому центру Euroclear на сумму свыше 18,1 трлн рублей. Отмечается, что Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление к рассмотрению 12 декабря этого года.

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас в свою очередь заявила, что странам ЕС становится все сложнее договориться об изъятии российских активов под видом «репарационного кредита». По ее словам, вопрос финансирования Украины рассмотрят на ближайшем саммите лидеров объединения.