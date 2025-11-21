Стала известна судьба пилота потерпевшего крушение в Дубае истребителя

Пилот потерпевшего крушение во время авиашоу в Дубае индийского истребителя Tejas погиб, сообщают военно-воздушные силы Индии. По информации ведомства, которую приводит агентство ANI, профильные органы начали расследование инцидента.

Сегодня во время показательных выступлений на Дубайском авиасалоне потерпел крушение самолет ВВС Индии Tejas. Пилот получил смертельные травмы. ВВС Индии глубоко сожалеют о гибели человека и выражают полную поддержку семье погибшего в это скорбное время, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с Dubai Airshow начали эвакуацию посетителей после крушения. На месте происшествия работают экстренные службы. Место происшествия окутано огнем и дымом. Пожарные и спасательные службы приступили к тушению пожара.

Ранее в Сети появилось видео с моментом падения самолета. На кадрах видно, как борт резко влетел в землю и взорвался. Покореженное судно пронеслось по земле еще несколько десятков метров, прежде чем остановиться.