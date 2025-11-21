Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 14:40

Стала известна судьба пилота потерпевшего крушение в Дубае истребителя

ANI: пилот потерпевшего крушение в Дубае индийского истребителя погиб

Фото: imago-images.de/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Пилот потерпевшего крушение во время авиашоу в Дубае индийского истребителя Tejas погиб, сообщают военно-воздушные силы Индии. По информации ведомства, которую приводит агентство ANI, профильные органы начали расследование инцидента.

Сегодня во время показательных выступлений на Дубайском авиасалоне потерпел крушение самолет ВВС Индии Tejas. Пилот получил смертельные травмы. ВВС Индии глубоко сожалеют о гибели человека и выражают полную поддержку семье погибшего в это скорбное время, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с Dubai Airshow начали эвакуацию посетителей после крушения. На месте происшествия работают экстренные службы. Место происшествия окутано огнем и дымом. Пожарные и спасательные службы приступили к тушению пожара.

Ранее в Сети появилось видео с моментом падения самолета. На кадрах видно, как борт резко влетел в землю и взорвался. Покореженное судно пронеслось по земле еще несколько десятков метров, прежде чем остановиться.

Ближний Восток
ОАЭ
Дубай
авиашоу
авиакатастрофы
истребители
смерти
пилоты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД высказались об идее восстановить Украину за счет замороженных активов
На ММФ БРИКС раскрыли тенденции логистического рынка альянса
Дядя редактора URA.RU впервые дал показания в суде в Екатеринбурге
Италия надеется, что Украине больше не понадобится новое оружие
Участник ММФ БРИКС из Нигерии назвал главное преимущество форума
Известного бойца поп-ММА наказали за пропаганду нацистской символики
Зеленский позвонил европейским лидерам для обсуждения нового плана Трампа
Песков раскрыл детали переговоров России и США по «раздражителям»
Песков прокомментировал мирный план Трампа по Украине
В Кремле ответили, обсуждался ли мирный план США с Москвой
В МИД РФ отреагировали на утечки о мирном плане Трампа по Украине
Песков ответил, прекратила ли Россия контакты с США
Секретные ингредиенты! Как воплотить азиатское и восточное меню дома
В МИД России назвали важный шаг к нормализации отношений с Азербайджаном
В Кремле сообщили об отсутствии диалога с США по мирным предложениям
Эколог объяснила, почему нельзя смывать кошачий наполнитель в канализацию
Музкритик ответил, почему Шнурову не стоит добавлять штрафы в райдер
Песков заявил, что Россия не хочет «мегафонных» переговоров по Украине
Стала известна судьба пилота потерпевшего крушение в Дубае истребителя
В Кремле раскрыли, как Путин охарактеризовал киевское руководство
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.