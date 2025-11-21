Международный муниципальный форум стран БРИКС
Раскрыта конструктивная особенность разбившегося на авиашоу самолета Tejas

Разбившийся в ОАЭ самолет Tejas был оснащен надежной системой катапультирования

Фото: Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press
Разбившийся на авиашоу в Дубае индийский истребитель Tejas был оснащен системой катапультирования, позволяющей покидать самолет при любых условиях, сообщает «Российская газета». Специальное кресло Martin-Baker Zero-Zero применяет взрывчатые вещества для срыва фонаря кабины, выброса летчика и автоматического раскрытия парашютов даже при нулевой высоте и на нулевой скорости.

В марте текущего года аналогичный самолет потерпел крушение в районе города Джайсалмер в штате Раджастхан, говорится в материале. В тот раз пилот успешно воспользовался системой катапультирования и остался жив.

Ранее падение истребителя в рамках 19-го международного авиасалона Dubai Airshow было зафиксировано на видеокамеру. На кадрах можно увидеть, как самолет стремительно врезался в землю с последующим мощным взрывом, вызвавшим появление грибообразного облака черного дыма. Свидетели происшествия, осуществлявшие съемку, вскрикнули от ужаса при наблюдении данной картины.

Позже Военно-воздушные силы Индии сообщили о гибели пилота истребителя Tejas, потерпевшего крушение во время авиационного шоу. Согласно информации ведомства, компетентные структуры приступили к расследованию обстоятельств данного происшествия.

