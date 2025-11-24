День матери
24 ноября 2025 в 18:43

Троянова, Лебединский, Моргенштерн: кто из уехавших звезд пережил депрессию

Актриса Яна Троянова Актриса Яна Троянова Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Звезда сериала «Ольга» Яна Троянова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) призналась, что после отъезда из России пережила глубокую депрессию. Кто еще из звезд столкнулся с психологическими проблемами в эмиграции?

«Родство с Пугачевой» и алкоголизм

Актриса Яна Троянова в недавнем интервью призналась, что в детстве считала своей настоящей матерью народную артистку СССР Аллу Пугачеву. Артистка критиковала антисоциальный образ жизни родной мамы и постоянно грозилась уйти из дома «к Алле». После начала СВО Троянова осудила действия родной страны и переехала во Францию. В своих интервью она призвала к насильственной смене власти и выразила согласие с мнением, что «русских надо убивать, даже детей».

Троянова не раз признавалась, что страдала от алкоголизма и депрессии. При этом в своей зависимости она обвинила Россию, которая «родила ее алкоголичкой». Сейчас, как уверяет артистка, в РФ ее ничего не держит. Единственный сын экс-звезды покончил жизнь самоубийством в 2011 году, затем последовал болезненный развод с режиссером Василием Сигаревым.

Последние три года Троянова не работает и живет на накопления. В ноябре 2025 года актрису заочно приговорили к восьми годам колонии за возбуждение ненависти, призывы к терроризму и уклонение от обязанностей иноагента.

Депрессия и жизнь с бомжами на донаты

57-летний исполнитель песни «Я убью тебя, лодочник» Алексей Лебединский, известный под псевдонимом Профессор Лебединский, переехал в США 10 лет назад. Из-за нежелания работать артист погряз в долгах и фактически начал жить с бездомными под мостом. В своих соцсетях музыкант признался, что страдает от депрессии и эпилепсии, а также готовится к смерти.

По словам артиста, ему едва хватает денег на еду, а зубы выпадают. Певец призвал поклонников из России поддержать его материально. После Лебединский написал завещание и передал права на свои песни другу, за счет которого жил в Америке в последние годы.

Алексей Лебединский Алексей Лебединский Фото: Nadezhda Lebedeva/Global Look Press

В 2019 году Лебединский заявил, что никогда не вернется на Родину, и предложил России «поклониться в ноги Украине». Он также сделал несколько русофобских высказываний и попросил прощения за поддержку президента РФ Владимира Путина на выборах в 2000 году.

Экс-супруга музыканта Светлана Кушакова разговоре со Starhit выразила равнодушие к его нынешней судьбе. По мнению женщины, исполнитель бомжует в США, потому что заслужил это. Она вспомнила, как в 90-е он выгнал ее из дома с годовалой дочерью на руках.

«Как я могу сочувствовать такому человеку? Он говорит, что у него все зубы развалились. Но о нашем здоровье с дочкой он в [ее] детстве как-то не задумывался», — сообщила Кушакова.

Рехаб и проповедь в синагоге

Прошел через депрессию и уехавший из РФ рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В своих соцсетях он признался, что причинами психологических проблем стали стресс от переезда, проблемы с алкоголем и конфликт с близкими людьми. Недавно исполнитель трека «Пососи» выступил в синагоге Израиля с религиозной проповедью. Он признался, что деньги и слава не принесли ему счастья. В какой-то момент артист перестал выходить из квартиры, не хотел жить и чувствовал опустошенность. По словам Моргенштерна, он ненавидел себя и не мог самостоятельно справиться с пагубными зависимостями.

Все изменилось после нескольких месяцев, проведенных в рехабе, и молитв. Рэпер уверяет, что теперь занимается благотворительностью, не употребляет алкоголь и ищет смысл жизни в служении людям, а не в удовольствиях.

Кто еще из эмигрантов пережил депрессию

Экс-телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) тоже призналась, что столкнулась с депрессией после переезда в Испанию. По ее словам, этому поспособствовало отсутствие друзей и незнание языка. После, как сообщила артистка, врачи назначили ей антидепрессанты.

Татьяна Лазарева Татьяна Лазарева Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Пережил депрессию и бывший актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Как рассказал артист, в его жизни был период, когда его ничего не радовало, постоянно сдавливало грудь и не хотелось жить. Актер признался: мысли о суициде преследуют его с подросткового возраста и периодически появляются до сих пор.

Смольянинов добавил, что после переезда из России в Латвию ему приходится постоянно искать деньги, заниматься оформлением документов, придумывать новые способы заработка. Актер также намекнул на сложные личные отношения с девушкой и болезненное расставание с ней.

