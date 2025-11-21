Панин, Шевчук, Шац: кто из сбежавших артистов пожаловался на безденежье

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук признался, что после отъезда из РФ «выживает» и не может выступать в Европе из-за отсутствия виз. Кто еще из артистов-эмигрантов жаловался на финансовые трудности?

В одном из последних интервью Юрий Шевчук заявил, что выступать в «горячо любимой России» ему запретили, и он больше не имеет возможности давать там концерты. По словам музыканта, сейчас он вынужден «выживать» за счет выпуска и продажи дисков. Шевчук добавил, что раньше его коллектив «собирал в РФ стадионы», а теперь довольствуется редкими камерными концертами за границей. Он также пожаловался на трудности с гастролями по Европе из-за запрета на выдачу виз россиянам.

Признался в нехватке денег и переехавший в Испанию комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам артиста, в России он меньше работал и больше получал. Теперь же, как заявил юморист, ему приходится платить за аренду квартиры, бензин и еду втрое дороже.

Как изменилась за границей жизнь Шаца и Лазаревой

Бывшие супруги и комики Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов, Росфинмониторингом — в реестр экстремистов и террористов) и Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после развода разъехались по разным странам. Артист получил паспорт Израиля и начал подрабатывать стендапами перед русскоязычными эмигрантами. В своих интервью Шац не скрывал, что после потери работы в РФ его материальное положение заметно пошатнулось.

Бывшая жена Шаца устроилась в Испании, где начала вести блог о «трудной жизни подростков-эмигрантов» в Европе. Лазарева призналась, что делает это при поддержке антироссийских организаций, а затем вообще объявила о вступлении в так называемый Антивоенный комитет под руководством бывшего предпринимателя Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Также артистка сообщила, что из-за скромных заработков научилась довольствоваться малым.

Кто еще из артистов сменил работу из-за нищеты

Актер Алексей Панин из-за нехватки денег и отсутствия работы начал работать курьером и доставщиком еды в США. Он признался, что сделал это, чтобы обеспечивать 18-летнюю дочь Аню. Помимо нее у артиста есть еще три дочери от разных женщин, в жизни которых он никак не участвует.

Не смог устроиться за границей и экс-актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, Росфинмониторингом — в реестр экстремистов и террористов). Звезда фильма «9 рота» переехал в Латвию, где начал петь в переходах и кафе. После он нашел работу в качестве ведущего подкастов на германском телеканале.

Российская актриса Мария Шалаева, известная по фильму «Русалка», переехала в Париж в 2022 году. Найти себе работу по специальности она не смогла, поэтому устроилась работать таксисткой, о чем рассказала в личном блоге.

Таксистами собирались работать и российские актрисы Мария Машкова и Чулпан Хаматова. Об этом они рассказали в интервью. После обеим удалось получить главные роли в постановке «Единственные самые высокие деревья на земле», с которой они временно гастролируют по Европе. При этом и Машкова, и Хаматова признались, что они так и не смогли найти стабильную работу после отъезда из России, из-за чего живут скромно и мечтают вернуться на родину.

