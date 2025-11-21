«Всего лишили»: Шевчук раскрыл, как «ДДТ» выживает

Группа «ДДТ» не может проводить концерты в России и выживает на продаже дисков, заявил певец Юрий Шевчук. По его словам, которые передало «Радио 1», раньше «ДДТ» собирали стадионы, а сейчас лишены такой возможности.

Мы не имеем возможности давать концерты в нашей горячо любимой стране. Благодаря выпуску дисков мы выживаем, получаем какие-то деньги, — рассказал певец.

Ранее сообщалось, что самолет с Шевчуком на борту совершил вынужденную посадку в Белграде. Отмечается, что судно следовало по маршруту Стамбул — Петербург.

До этого лидера «ДДТ» заметили на прощании с сооснователем группы «Аквариум» Анатолием Гуницким. Артист скончался на 72-м году жизни. На траурной церемонии также собрались музыканты и деятели культуры, в частности Сева Гаккель, Вилли Усов и Антон Белянкин.

