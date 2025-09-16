Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 10:48

Лолита отправилась в гастрольный тур после слухов о черном списке на ТВ

Лолита Милявская Лолита Милявская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская отправилась в гастрольный тур. Артистка сообщила об этом в Telegram-канале, добавив, что в пути она собирается в основном отдыхать и наслаждаться едой. При этом ранее появились слухи о том, что певица попала в черный список на ТВ после «голой» вечеринки.

Пошла в вагон-ресторан, а там мои любимые сосиски с макаронами. И состав хороший, — заявила Лолита.

Ранее появилась информация, что Лолита подняла цену на свои концерты с 4 до 6 млн рублей за 45-минутное выступление. Несмотря на подорожание, график певицы расписан до конца года. В райдере артистки по-прежнему нет алкоголя — только фрукты, сушки, мед, чай с чабрецом и обязательная бригада скорой помощи.

Также стало известно, что Анастасия Ивлеева продолжает выступать на закрытых мероприятиях, однако ее гонорар резко снизился с 7 млн в декабре до 400 тыс. рублей. На осень у звезды пока нет запланированных выступлений. Кроме того, несколько месяцев назад Ивлеева превратила свой Telegram-канал в редакционно-авторский медиапроект.

Россия
шоу-бизнес
певицы
Лолита Милявская
туры
