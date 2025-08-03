Певица Лолита удивила размером гонораров за выступления Лолита подняла ценник с 4 до 6 млн рублей за 45-минутное выступление

Певица Лолита Милявская стала популярной у молодежи и повысила ценник на свои выступления, сообщает Telegram-канал SHOT. Стоимость 45-минутного выступления выросла с 4 до 6 млн рублей.

При этом график концертов 61-летней певицы расписан до конца года. В райдере артистки по-прежнему нет алкоголя, только фрукты, сушки, мед, чай с чабрецом и обязательная бригада скорой помощи до окончания концерта.

В конце прошлого года Лолита отменила все выступления за пределами Москвы. Это произошло после попытки срыва ее концерта в Ярославле. Сейчас она снова гастролирует по всей России.

Ранее стало известно, что Анастасия Ивлеева продолжает выступать на закрытых мероприятиях, однако ее гонорар резко снизился с 7 миллионов в декабре до 400 тысяч рублей. На осень у звезды пока нет запланированных выступлений. Кроме того, несколько месяцев назад Ивлеева превратила свой Telegram-канал в редакционно-авторский медиапроект. По ее словам, над контентом теперь работает команда, а основной акцент сделан на юмористические новости.