Дочь Лазаревой и Шаца поделилась мыслями о возвращении в Россию Софья Шац призналась в мыслях о возращении в Россию

Блогер и музыкант Софья Шац, дочь телеведущих Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и Михаила Шаца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), рассказала, как сильно переживала при эмиграции из России в марте 2022 года во время интервью в YouTube. Девушка призналась, что поначалу надеялась на возможность вернуться в страну и даже не собирала вещи в дорогу, передает Lenta.ru.

Сомнений не было, была скорее надежда, что, может быть, не нужно будет уезжать. Я даже вещей особо не набрала, — поделилась Шац.

По словам блогера, сейчас она живет в Европе и постепенно привыкает к новой жизни. Эмиграция оказалась для нее эмоционально сложным шагом, так как она сохраняла надежду на возвращение.

Ранее статистика Эстонии показала, что в 2024 году впервые за два десятилетия из страны уехало больше россиян, чем прибыло. Это привело к исторически низкому уровню миграции из России. При этом также зафиксирован значительный отток украинских беженцев — более четырех тысяч человек за год.

До этого продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не являются лидерами русской эмиграции. По его мнению, они хотели бы вернуться в Россию, но не могут этого сделать.