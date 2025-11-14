Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 19:16

Дочь Лазаревой и Шаца поделилась мыслями о возвращении в Россию

Софья Шац призналась в мыслях о возращении в Россию

Татьяна Лазарева и Михаил Шац Татьяна Лазарева и Михаил Шац Фото: Александр Саверкин/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Блогер и музыкант Софья Шац, дочь телеведущих Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и Михаила Шаца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), рассказала, как сильно переживала при эмиграции из России в марте 2022 года во время интервью в YouTube. Девушка призналась, что поначалу надеялась на возможность вернуться в страну и даже не собирала вещи в дорогу, передает Lenta.ru.

Сомнений не было, была скорее надежда, что, может быть, не нужно будет уезжать. Я даже вещей особо не набрала, — поделилась Шац.

По словам блогера, сейчас она живет в Европе и постепенно привыкает к новой жизни. Эмиграция оказалась для нее эмоционально сложным шагом, так как она сохраняла надежду на возвращение.

Ранее статистика Эстонии показала, что в 2024 году впервые за два десятилетия из страны уехало больше россиян, чем прибыло. Это привело к исторически низкому уровню миграции из России. При этом также зафиксирован значительный отток украинских беженцев — более четырех тысяч человек за год.

До этого продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не являются лидерами русской эмиграции. По его мнению, они хотели бы вернуться в Россию, но не могут этого сделать.

Татьяна Лазарева
Михаил Шац
эмиграция
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кто сдал Зеленского: список предателей-коррупционеров, удар Медведева
В Польше заявили об открытии КПП на границе с Белоруссией
Взносы за капремонт повысят на рекордные 17% в российском городе
В Ленобласти целый город лишился воды после масштабной аварии
Российские ученые хотят «развернуть» сибирскую реку в сторону Узбекистана
Бывший замминистра энергетики Украины предстанет перед судом
Казанец выдавал себя за психолога и насиловал женщин
Усыновление ребенка, борьба за дочь после ДТП, рецепты: как живет Высоцкая
Новогодние витрины манят: как противостоять импульсивным покупкам, советы
Атака на Саратов, крушение Су-30, лютая зима: что будет дальше
«Слабый политик»: Пашинян начал зачистку перед выборами. Куда смотрит Запад
Хоккейный клуб «Сибирь» выгнал главного тренера из-за одной причины
IPO «ДОМ.РФ» собрало заявки по максимальной цене
Горящий в Подмосковье элитный банный комплекс попал на видео
Военэксперт перечислил главные признаки сильной армии
Секрет идеального паштета: вы не представляете, что добавляет шеф
Четверть проданных в Москве квартир будет снова выставлена на продажу
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 ноября 2025 года
Элитный банный комплекс загорелся в российском регионе
Экс-сотрудница УМВД Краснодара лишилась миллионов рублей по решению суда
Дальше
Самое популярное
Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.