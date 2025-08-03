Шац рассказал, какое место в России его ждет в первую очередь Комик Шац пошутил о планируемом визите в тюрьму «Кресты»

Юморист Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пошутил, что по возвращении в Санкт-Петербург он первым делом отправился бы в бывший следственный изолятор «Кресты». Так он ответил на соответствующий вопрос подписчика в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Текст комик сопроводил фотографией известной тюрьмы.

Шац уехал из России вскоре после начала специальной военной операции. Он попал в реестр иностранных агентов из-за распространения сообщений и материалов в запрещенных в РФ зарубежных соцсетях и на интернет-платформах, а также в российских соцсетях. В настоящее время он проживает в Израиле. Недавно комик прятался от иранских обстрелов в здании российского консульства.

Шац также заявлял, что эмоционально больше связан с Израилем, чем с Россией, сравнив первый с загробным миром. Он признался, что все больше и больше привыкает к своей жизни за границей.

Тем временем Мосгорсуд отменил постановление о заочном аресте его экс-супруги телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. В постановлении суда первой инстанции обнаружилось нарушение УПК.