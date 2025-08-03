Суд отменил решение о заочном аресте Татьяны Лазаревой

Мосгорсуд отменил постановление о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщил РИА Новости ее адвокат Леонид Соловьев. Уточняется, что в постановлении суда первой инстанции обнаружилось нарушение УПК.

Суд отменил постановление и направил материал на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе, — рассказал собеседник агентства.

Ранее российский комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который проживает последние годы с женой в Лос-Анджелесе, пожаловался, что жизнь в США очень дорогая, сюда не следует переезжать. Обычные расходы, такие как жилье, медицинская страховка и покупка продуктов, обходятся ему примерно в $5 тысяч (около 400 тысяч рублей). При этом он считает, что его образ жизни нельзя назвать роскошным.

Также Поперечный опроверг информацию о своей депортации из США по новому указу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. По словам юмориста, у него есть грин-карта. Комик добавил, что сидит под палящим калифорнийским солнцем и пьет «Дюшес» из русского магазина.