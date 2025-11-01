Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 04:59

Защита известной телеведущей обжаловала приговор суда

Татьяна Лазарева Татьяна Лазарева Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Защита экс-телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) обжаловала ее заочный приговор по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев. Пресненский суд столицы по совокупности с предыдущим приговоров об оправдании терроризма установил ей наказание в виде семи лет тюрьмы.

Приговор обжалован,сказал собеседник агентства.

Ранее экс-телеведущая Татьяна Лазарева призналась, что после отъезда из России живет в Испании в съемном доме. Артистка, по ее словам, не смогла выучить испанский язык и не нашла себе новых друзей в эмиграции, поэтому часто чувствует себя одиноко. Она добавила, что спасает лишь то, что в Испании постоянно солнечно, а во дворе ее дома есть небольшой бассейн.

До этого 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил ее к 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма. Лазарева была заочно арестована и находится в международном розыске. Вину она также не признала. Знаменитость предположила, что политическое преследование не является поводом для объявления человека в международный розыск.

