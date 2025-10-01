Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заявила о желании вернуться на родину. Планирует ли она приехать в Россию, что говорила об атаках ВСУ, правда ли, что у нее были проблемы с алкоголем?

Что Лазарева сказала о возвращении в Россию

На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) Лазарева рассказала о тоске по родному дому и стране. Соответствующий вопрос ей задал один из подписчиков.

Лазарева призналась, что хотела бы вернуться в страну и изначально не хотела с ней расставаться. Но когда будет возможно ее возвращение — неизвестно.

Особое место в сердце звезды занимает родной город Новосибирск. Телеведущая рассказала, что очень по нему скучает: не столько по пейзажам, сколько по тем чувствам, которые ей довелось там испытать, и по друзьям.

В июле также заявляла, что в Москве у нее была свободная и счастливая жизнь.

Что известно о злоупотреблении алкоголем Лазаревой

Звезду юмористических шоу начали подозревать в злоупотреблении алкоголем после слов телеведущей Ксении Собчак. Она поделилась, что на съемках программы «Две звезды» от коллеги исходил запах алкоголя. По словам журналистки, Татьяна принесла коньяк в гримерку, а ее поведение на съемочной площадке было отвратительным.

Лазарева открыто признавалась, что после переезда в Испанию из-за начала СВО она столкнулась с бытовыми трудностями и напряженной обстановкой, что вызывало у нее сильное беспокойство и побуждало к чрезмерному употреблению алкоголя. На следующее утро после таких эпизодов она осознавала необходимость искать другие пути решения проблем и начинала вести трезвый образ жизни.

Журналист Владимир Соловьев не поверил Лазаревой и назвал ее «тяжело пьющей женщиной», а ее состояние — «алкоголической агрессией».

Занятость и заработок телеведущей так или иначе связаны с вином: она проводит экскурсии для туристов по виноградным плантациям и гастрономические вечера.

Что Лазарева говорила об атаках ВСУ на Россию

В июле этого года Лазарева неожиданно вспомнила, что в одном из интервью на YouTube заявила о своей радости от ракетных ударов ВСУ по Белгороду.

Высказывание телеведущей вызвало широкий резонанс, и многие в России выразили свое осуждение. Впоследствии она попыталась оправдаться, утверждая, что ее слова были неправильно истолкованы и вырваны из контекста. В результате против телеведущей было возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма, и заочно ей был вынесен приговор — шесть лет лишения свободы.

Живущая в Испании Лазарева внезапно снова вернулась к словам об атаках ВСУ. Как пояснила сейчас телеведущая, ее фраза тогда была искренней.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин объяснил, почему Лазарева так себя ведет.

«Все „убеганты“, когда уезжают из РФ, стараются привлечь своими высказываниями внимание к себе западных спецслужб, Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru), который получает гранты от правительства США и MI6. Когда Лазарева изначально делала это высказывание, на тот период у нее все было плохо, она сама на это жаловалась. Сейчас, когда она поработала по западным методичкам, дела у нее наладились, все стало хорошо. Это благодарность хозяевам, которые ее кормят», — считает Бородин.

