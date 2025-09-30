Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 14:58

Татьяна Лазарева захотела вернуться в Россию

Уехавшая из России Лазарева призналась, что скучает по Новосибирску

Татьяна Лазарева Татьяна Лазарева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила о желании вернуться на родину. О тоске по родному дому и стране она написала, отвечая на вопрос одного из подписчиков.

Лазарева призналась, что хотела бы вернуться в страну и изначально не хотела с ней расставаться. Но когда будет возможно ее возвращение — неизвестно. Особое место в сердце звезды занимает родной город Новосибирск. Телеведущая рассказала, что очень по нему скучает: не столько по пейзажам, сколько по тем чувствам, которые ей довелось там испытать, и по друзьям.

Ранее Пресненский суд Москвы провел предварительное слушание по делу Лазаревой. Речь идет об уклонении телеведущей от исполнения обязанностей иноагента. После этого суд озвучит дату рассмотрения дела по существу.

Позже в деле Лазаревой появились двое свидетелей. Суд заочно приговорил телеведущую к 6,5 года колонии. Помимо этого, телеведущая также проходит по делу об оправдании терроризма и лишена права администрирования интернет-ресурсов на четыре года.

иноагенты
Татьяна Лазарева
телеведущие
Новосибирск
