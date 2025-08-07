Предварительное слушание по делу телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) состоится в Пресненском суде Москвы во вторник, 12 августа, передает РИА Новости. Речь идет об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. После этого суд озвучит дату рассмотрения дела по существу.

Предварительное слушание назначено на 12 августа в 09:30, — сказано в картотеке.

Минимальная санкция по статье 330.1 «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах» грозит штрафом в размере до 300 тысяч рублей. Максимальная — предполагает лишение свободы на срок до двух лет.

До этого Лазарева подтвердила, что была счастлива, когда ВСУ стали обстреливать Белгород. Как указал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, она сделала это в знак благодарности своим западным «хозяевам». По его словам, после того как телеведущая стала говорить по методичкам иностранных спецслужб, дела у нее наладились.

