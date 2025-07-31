Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) подтвердила, что была счастлива, когда ВСУ стали обстреливать Белгород, в знак благодарности своим западным «хозяевам», сказал NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, после того как она стала говорить по методичкам иностранных спецслужб, дела у нее наладились.

Все убеганты, когда уезжают из РФ, стараются привлечь своими высказываниями внимание к себе западных спецслужб, Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который получает гранты от правительства США и Ми-6. Когда Лазарева изначально делала это высказывание (о том, что счастлива, что ВСУ обстреливает Белгород. — NEWS.ru), на тот период у нее все было плохо, она сама на это жаловалась. Сейчас, когда она поработала по западным методичкам, дела у нее наладились, все стало хорошо. Это благодарность хозяевам, которые ее кормят, — сказал Бородин.

Глава ФПБК также добавил, что будет продолжать настаивать на лишении иноагентов гражданства РФ и запрете им въезда в страну.

Ранее телеведущая Татьяна Лазарева в своем Telegram-канале вновь заявила о подлинности высказываний, в которых она выражала радость по поводу атак Вооруженных сил Украины на российскую территорию. Эти слова впервые прозвучали в августе 2023 года в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм».