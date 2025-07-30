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Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 23:55

Лазарева шокировала признанием об ударах ВСУ по России

Лазарева назвала свои слова о радости за удары ВСУ по России искренними

Татьяна Лазарева Татьяна Лазарева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в своем Telegram-канале вновь заявила о подлинности высказываний, в которых она выражала радость по поводу атак Вооруженных сил Украины на российскую территорию. Эти слова впервые прозвучали в августе 2023 года в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм».

Лазарева пояснила, что дала искренний ответ на вопрос о своих чувствах при ударах дронов по Белгороду. Она добавила, что прислушалась к внутренним ощущениям и честно ответила собеседнику.

Телеведущая резюмировала, что теперь анализирует внутри себя каждый удар по России. При этом она выяснила, что с каждой такой атакой испытывает ту же радость.

В декабре 2024 года суд заочно приговорил ее к 6,5 годам колонии по статье об оправдании терроризма. Позже Лазареву вторично заочно арестовали — на этот раз по делу об уклонении от обязанностей иноагента. Сейчас она находится в международном розыске.

Ранее Лазарева заявила, что в Москве у нее была свободная и счастливая жизнь. Она уточнила, что могла прилететь в Венецию из столицы на выходные. Там ее друзья — художники, архитекторы, журналисты — облюбовали маленький тупичок, который выходил прямо на воду, но не имел жилых домов вокруг.

Татьяна Лазарева
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