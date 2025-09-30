Долги, два мнения об СВО, личная жизнь: где сейчас Игорь Петренко

Долги, два мнения об СВО, личная жизнь: где сейчас Игорь Петренко

Актер Игорь Петренко приобрел популярность благодаря ролям в картинах «Звезда», «Водитель для Веры», «Кармен». Сейчас он продолжает творческую деятельность. Что известно о жизни артиста, правда ли он задолжал крупную сумму?

Чем известен Игорь Петренко

Игорь Петренко родился 23 августа 1977 года в Потсдаме, куда его семья переехала из-за службы отца. В 1992 году его арестовали за соучастие в убийстве. Суд назначил ему восемь лет условного срока с испытательным периодом в три года.

В 2000 году Петренко окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Через год он впервые появился на экране в фильме «Условный рефлекс». Широкую известность актер получил после выхода военной драмы «Звезда».

Позже он снялся в таких фильмах, как «Кармен» и «Водитель для Веры», а также в телесериалах «Лучший город Земли» и «Курсанты». Особое место в его карьере заняла роль Шерлока Холмса в сериале 2013 года, основанном на произведениях Артура Конана Дойля.

Правда ли, что Игорь Петренко задолжал более миллиона рублей

ТАСС сообщает, что судебные приставы в принудительном порядке взыскивают с Игоря Петренко более 1,3 млн рублей, преимущественно речь идет о неоплаченных алиментах.

По данным агентства, в отношении Петренко открыты четыре исполнительных производства, одно из которых на сумму почти 1,3 млн рублей касается неуплаты алиментов.

В публикации уточняется, что остальные три касаются взыскания штрафов за неуплату вовремя платной парковки в городе, а также исполнительных сборов по ним, общая сумма взыскиваемого долга — более 1 330 450 рублей.

Ранее «СтарХит» писал, что Петренко полностью погасил долг по алиментам перед бывшей супругой и коллегой по сцене Екатериной Климовой. Многодетный отец выплатил около 10 млн рублей.

По информации издания, после развода Климова и Петренко достигли соглашения, согласно которому актер обязан был выплачивать бывшей жене средства на содержание их общих сыновей, однако в какой-то момент Игорь перестал выполнять свои финансовые обязательства.

Что известно о личной жизни Игоря Петренко

Петренко вступал в брак трижды. Впервые он женился в 2000 году на актрисе Ирине Леоновой. Через четыре года их брак распался, и актер начал роман с другой коллегой — Екатериной Климовой. Они познакомились на съемках сериала «Московские окна».

Артисты поженились в 2004 году, в браке родилось двое сыновей — Матвей и Корней. В 2014 году Петренко и Климова сообщили о расставании. Артист в 2024 году признался, что сейчас редко видится с детьми.

В 2016 году актер женился на Кристине Бродской. Пара живет вместе по сей день, в браке родилось три дочки — София-Каролина, Мария и Ева.

Что Петренко говорил об СВО

В марте 2022 года Петренко публично поддержал специальную военную операцию. С 2014 года он активно участвует в гуманитарных миссиях в Донбасс. По словам актера, каждое его путешествие связано с определенными опасностями, и он вместе с командой всегда готов к таким вызовам.

В феврале 2024 года в эфире программы «Так сказать» Игорь Петренко обратился к деятелям культуры, которые осудили СВО, и дал им совет.

«Есть среди художников такие, как цветы, которые априори против войны, они живут в своем творческом розовом мире — тогда отойдите в сторону. Есть люди, которые в состоянии взять оружие или кисть художественную и в этом смысле тоже сражаться, быть участником общего фронта, движения. Художники есть разные. Но самое главное — не начинай способствовать врагу, не надо подрывать изнутри, не надо быть иноагентом, поддерживать врага, ты можешь с чем-то не согласиться — это нормально», — заявил он.

Игорь Петренко считает, что существует только два варианта отношения к СВО. При этом он отказывается что-либо доказывать коллегам, которые в период спецоперации отмалчиваются, но ездят по фестивалям и ходят по красным дорожкам.

«Иметь свою точку зрения — это правильно. [Даже если что-то] неправильно, ты должен все равно быть со своими, со своей семьей. Наша семья сейчас в драке находится — либо не мешай, либо поддерживай. Все», — добавил актер.

