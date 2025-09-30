Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 23:59

Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Dave Bedrosian/Keystone Press Agency/Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров в новом четырехчасовом интервью американскому блогеру Лексу Фридману впервые рассказал, что его пытались отравить. Когда это произошло, как ему удалось выжить, что об этом известно?

Когда на Дурова было совершено покушение

В начале четвертого часа обсуждения ведущий задал вопрос о попытке покушения на Дурова. Фридман отметил, что это событие свидетельствует о «серьезности борьбы за свободу слова». Дуров подтвердил слова Фридмана, добавив, что ранее он не делился этой информацией, чтобы не вызывать у людей тревогу и страх.

По утверждению предпринимателя, это произошло весной 2018 года, когда команда Telegram пыталась привлечь средства инвесторов для криптовалюты TON, а несколько стран пытались заблокировать мессенджер.

«Это было что-то, что было трудно забыть. Я никогда не болею. Мне кажется, мое здоровье безупречно. Я не принимаю таблетки. И это был единственный момент в жизни, когда я, кажется, умирал», — отметил Дуров.

Как именно произошло отравление Дурова

Основатель Telegram раскрыл, что приехал домой, открыл дверь арендованного таунхауса, в котором находился «странный сосед». По словам бизнесмена, мужчина что-то оставил ему у двери. Час спустя, когда Дуров уже лежал в кровати, ему «стало очень плохо». Он отметил, что в то время жил один.

«Я почувствовал боль по всему телу. Я попытался встать и пойти в ванную. Но пока я шел туда, я ощутил, что мое тело перестало слушаться. Сначала пропали зрение и слух, потом стало трудно дышать. И всё это сопровождалось очень острой болью. Сердце, желудок, все сосуды. Это было трудно объяснить, но в одном я был уверен: „Ну вот и всё“. Я не мог дышать и ничего не видел. Была сильная боль, думал, это конец. Промелькнула мысль: „Ну, у меня была хорошая жизнь, я успел сделать несколько дел“. А потом я рухнул на пол, но я этого не помню, ведь боль затмевала все», — поделился Дуров.

На следующий день он очнулся на полу без сил встать и с сильной слабостью.

«Потом я очнулся на полу на следующий день. Было светло. И я не могу встать, дикая слабость. Я посмотрел на руки и тело. По всему телу полопались сосуды. Со мной такого никогда не было. Я потом две недели ходить не мог. Я сидел дома и решил не рассказывать большей части своей команды, ведь я не хотел их волновать. Но было тяжело, тяжело», — продолжил Павел.

После этого, как отметил Дуров, он почувствовал себя еще более свободным: «Чувствуешь, будто живешь бонусное время. Как будто ты давно умер и каждый новый день — это подарок».

Читайте также:

Кехмана посадят и МХАТ им. Горького возглавит женщина? При чем тут Доронина

Личная жизнь, карьера, уехавшие артисты: где сейчас Светлана Иванова

Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая

Павел Дуров
отравления
покушения
бизнесмены
Telegram
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Орбан выступил с неожиданным заявлением о слабости России
В Ростовской области снова заработала поврежденная из-за атаки ВСУ школа
«Глобальный провал Запада»: Захарова высказалась о выборах в Молдавии
Киберзащитник предупредил о подводных камнях уловки мошенников с РКН
В Новосибирске задержали пособника украинских телефонных аферистов
В Москве собираются призвать десятки тысяч человек
Отдых в России в октябре: куда поехать за впечатлениями
В крупном европейском городе прогремели взрывы
Эксперт объяснил, почему ВСУ усилили контратаки у Константиновки
В Омске автобус протащил ребенка по асфальту
Девять человек погибли в Одессе из-за непогоды
Владелец сети бизнес-отелей «Мартон» ответил на обвинения в мошенничестве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 октября
Гастроэнтеролог раскрыла, можно ли запивать творог чаем
Губернатор раскрыл, связан ли пожар на территории НПЗ в Ярославле с ВСУ
В МВД рассказали, как защитить пожилых родственников от мошенников
Суд вынес решение по делу о рекордной взятке в биткоинах
Компенсация за советский вклад в 2026 году: кому положена, сколько заплатят
Собаки сорвали планы ВСУ, ликвидация наемника: новости СВО к утру 1 октября
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.