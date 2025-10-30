Смольянинов, Панин, Лазарева: звезды-эмигранты, у которых нет своего жилья

Экс-телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) призналась, что после отъезда из России живет в Испании в съемном доме. Кто еще из уехавших артистов до сих пор не смог купить собственное жилье за границей?

Что сказали Лазарева и Белый о жизни в Испании

После отъезда из России Татьяна Лазарева призналась: теперь у нее нет своего дома и она нигде не чувствует себя спокойно. Экс-телеведущая добавила, что спасает лишь то, что в Испании постоянно солнечно, а во дворе ее съемного дома есть небольшой бассейн. Артистка, по ее словам, не смогла выучить испанский язык и не нашла себе новых друзей в эмиграции, поэтому часто чувствует себя одиноко.

В испанскую Барселону перебрался и комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). С 2023 года он с женой и новорожденным ребенком живет в съемной квартире в спальном районе города. В одном из интервью Белый пожаловался на трудности с арендой для эмигрантов и низкий уровень сервиса в стране. По словам стендапера, ранее он не предполагал, что в европейских странах приходится ждать приема к врачу по несколько месяцев, несмотря на дорогую страховку.

С его словами согласилась и бывшая участница «Stand Up на ТНТ» Ирина Приходько, которая тоже перебралась в Испанию после 2022 года. Юмористка пошутила, что люди в Европе живут долго потому, что на фоне нехватки медикаментов и проблем с записью к врачу у них выработался крепкий иммунитет.

Где живут в США Панин и Машкова

В съемной квартире в США живет и экс-актер Алексей Панин. В своих видео артист нередко показывает скромную кухню и гостиную и признается: чтобы выжить в США, ему приходится подрабатывать таксистом и доставщиком еды. По словам Панина, сейчас он живет на деньги, оставшиеся у него после продажи квартиры в Москве.

Найти себе постоянную работу звезда «Жмурок» так и не смог. Последние гастроли Панина по американским городам обернулись скандалом: он перебрал с алкоголем и поругался с напарницей, после чего та покинула проект.

Жаловалась на скромные условия жизни и актриса Маша Машкова. Из-за нехватки денег ее семье пришлось сменить просторные арендованные апартаменты на более скромные. Актриса отказалась от съемок в РФ после начала СВО и уехала в США с мужем и двумя дочерьми.

Теперь она зарабатывает редкими спектаклями и ездит на дешевой машине. Год назад Машкова призналась: из-за безденежья она даже собиралась устроиться санитаркой.

Живет в съемной квартире в Лос-Анджелесе и комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Артист неоднократно жаловался на бюрократию и дорогую жизнь в США, после чего стал выступать на концертах в бронежилете, опасаясь за свою безопасность. Как рассказала Поперечный, в месяц он тратит около $5 тысяч (около 400 тысяч рублей), при этом живет скромно.

Где живут Смольянинов и Монеточка

Не обзавелся собственным жильем за границей и экс-актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В 2022 году он переехал в Латвию, где намеревался играть в театре. Однако из-за незнания языка ему пришлось петь в переходах и выступать перед эмигрантами в барах.

Сейчас Смольянинов работает ведущим подкаста на германском телеканале и дает мастер-классы актерского мастерства. Однако заработков на покупку квартиры все равно не хватает.

Снимает квартиру и переехавшая в Вильнюс певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов). В 2023 году артистка продала свои апартаменты в Москве и теперь живет на вырученные деньги. Певица родила за границей двоих детей и продолжает выступать перед эмигрантами на небольших площадках европейских городов.

