Агузарова, Успенская, Кузьмин: кто из звезд СССР не смог прижиться в США

Певица Любовь Успенская заявила, что после долгих лет жизни в США даже не думает о переезде в эту страну. Кто еще из бывших звезд СССР вернулся в Россию после эмиграции?

Успенской в США привозили землю из России

71-летняя Любовь Успенская призналась, что не выезжает за границу из-за любви к России. По словам исполнительницы, она родилась в Киеве, долгие годы жила в США с американским паспортом, но благодарна РФ за то, что именно здесь она стала настоящей звездой.

«Я приехала из Америки и могу вернуться туда, придумать что-то. Но у меня даже мысли такой не было. Мало того, когда началась СВО, получила российское гражданство, понимая, что Россия приняла меня как эмигрантку, дала мне возможность здесь раскрыться, стать большой звездой. Как же я могу быть неблагодарной по отношению к этой стране?» — пояснила артистка в беседе с «Газетой.Ru».

Эмигрировать в США Успенская решила в 1978 году. По ее словам, в СССР быть звездой ей «не позволяла национальность».

«Нужна была какая-то свободная страна. Я уезжала, и в моем кармане было $100», — поделилась воспоминаниями певица.

Прожила в Америке артистка долгих 15 лет, после чего вернулась в Россию. По словам Успенской, она очень скучала по родине.

«Я плакала и думала, когда-нибудь я уеду, увижу Россию, землю буду целовать. Я просила всех артистов, которые приезжали в Америку, привезти мне кусочек земли. Настолько эта ностальгия была для меня болезненна», — призналась исполнительница в разговоре с Пятым каналом.

Любовь Успенская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кузьмин в США остался без денег

Народный артист РФ, лидер группы «Динамик» Владимир Кузьмин эмигрировал в США в 1990-м в надежде на большой успех. Однако построить карьеру в Штатах ему не удалось. Кузьмин быстро понял, что иностранные музыканты американцам не интересны. Артист женился на американской фотомодели Келли Керзон, но уже через три года вернулся в Россию: брак распался из-за безденежья.

Как признался позже сам исполнитель, в какой-то момент он поймал себя на мысли, что денег катастрофически не хватает: порой приходилось выбирать между бензином для автомобиля и бургером на завтрак. Через три года Кузьмин собрал новый коллектив в РФ и начал гастролировать. Почти все музыканты из прежнего состава «Динамика» остались в США.

Агузарова работала в США таксисткой

С 1986 по 1988 год певица Жанна Агузарова занимала вторую строчку после Аллы Пугачевой в списке самых популярных певиц СССР. После распада Союза в 1991 году артистка переехала в Лос-Анджелес, надеясь стать мировой знаменитостью. Ради этого ей даже пришлось бросить в Москве законного супруга, океанолога Илью Кабатченко. Также поговаривали, что у Агузаровой случился конфликт с Аллой Пугачевой, которая пригласила ее работать в свой театр, а после «перекрыла кислород».

Жанна Агузарова Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Как бы то ни было, мечты Агузаровой об американской славе быстро разбились о суровую реальность: бывшей звезде пришлось петь для эмигрантов в ресторане «Черное море» и подрабатывать в такси. Американскую жизнь Агузаровой скрашивал продюсер Ник Полторанин, с которым ее связывали романтические отношения. В 1996 году певица порвала с возлюбленным и одна вернулась в Москву. Она никогда не рассказывала о тяготах, с которыми ей пришлось столкнуться в эмиграции.

Не смогла прижиться в Штатах и звезда советских фильмов Наталья Андрейченко. Актриса отправилась в США в 1991 году с мужем Максимилианом Шеллом. Брак продлился 14 лет, после чего артистка развелась и в 2005-м переехала в Россию. Правда, вернуть себе былую популярность не смогла, после чего в 2012 году она эмигрировала в Мексику, где живет до сих пор.

