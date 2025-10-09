«Панин взвыл от голода, Галкин держится»: как выживают иноагенты за рубежом

Актер Алексей Панин публично обратился к юмористу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), призвав прекратить рекламировать свои предстоящие концерты на Кипре. Звезда фильма «Жмурки» утверждает, что планировал выступить там же. По мнению Панина, Галкин может переманить зрителей. Сколько в действительности зарабатывают покинувшие РФ иноагенты и на что они живут — в материале NEWS.ru.

Сколько зарабатывали Панин и Галкин в РФ

Российский ТВ-продюсер Юрий Борисов рассказал NEWS.ru, что, когда Алексей Панин жил в России и снимался в кино, ему платили около 300 тысяч рублей за один съемочный день. Это было примерно с 2004 по 2016 год. В тот период вышли такие ленты с участием Панина, как «Четыре таксиста и собака», «Жмурки», «Солдаты» (части 7, 9 и 10) и многие другие.

«Если роль главная, то съемочных дней могло быть от 20 и более в месяц. То есть несложно прикинуть математику», — отметил собеседник.

Позже артист практически прекратил сниматься в кино и стал часто попадать в скандалы. В феврале 2023 года Гагаринский суд Москвы заочно арестовал Панина по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Панин в настоящее время находится в США.

Гонорары актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), по словам продюсера, были сопоставимы с заработками Панина. Анатолию Белому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Дмитрию Назарову, также покинувшим РФ и критиковавшим страну, платили вдвое-втрое выше. У первого из них есть звание заслуженного артиста России, у Назарова — народного.

«От миллиона и выше (за один день съемки) зарабатывали Белый и Назаров. На сериале „Кухня“, где Назаров чуть ли не в каждой сцене, он себе сколотил целое состояние. Еще были спектакли у того и другого, также высокооплачиваемые. А Белый, кроме прочего, получал государственные гранты на творческие вечера, на которых читал стихи авторов Серебряного века», — напомнил Борисов.

Дмитрий Назаров в роли Гуревича в спектакле «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Он добавил, что до начала спецоперации шоумены Максим Галкин и Иван Ургант получали миллионы. Ненамного меньше, по его словам, зарабатывала Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов): вела детские и юмористические проекты на федеральных российских каналах.

Правда ли, что Смольянинов выступает бесплатно

Организатор концертов российских артистов за рубежом Игорь Сенгер напомнил, что Галкин, Ургант и многие другие звезды неплохо зарабатывали на корпоративах и гастрольной деятельности. По его словам, гонорар артиста уровня Галкина за участие в корпоративном мероприятии начинался от цифры 75 тыс. евро. Концерт — от 25 тыс. евро.

«Но концертов могло быть и 10, и 15. Начал, к примеру, с Екатеринбурга и „почесал“ по всему Уралу тот же Галкин или Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Они как раз нечасто выезжали. А какой смысл, если в период высокой востребованности были корпоративы один за одним, корпоративы же выгоднее», — отметил промоутер.

Он напомнил, что Слепаков был еще автором сценариев и продюсером многих суперпопулярных сериалов на ТВ — «Интерны», «Домашний арест» и других.

Сенгер рассказал, что после начала СВО некоторые из покинувших РФ артистов обращались к нему с просьбами об организации их концертов на Западе. Но продюсер, прикинув цифры, отказался, так как невыгодно.

«Перечисленные вами артисты могут выступать только перед русскоговорящей аудиторией. А таковой за рубежом, как вы понимаете, ограниченное количество. То есть большой зал не соберешь», — отметил он.

Но, по словам Сенгера, пришлось бы оплатить аренду помещения, установку техники, работу звукорежиссеров, рекламу и так далее. Все посчитав, понимаешь, что в лучшем случае выйдешь в ноль. «А в худшем — останешься должен. Так что лучше не связываться», — признался он.

Артур Смольянинов Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/Global Look Press

Сенгер рассказал, что Смольянинов недавно приезжал в Дюссельдорф на бардовский фестиваль, где выступал бесплатно. Платить за его творчество немецкая публика, по словам собеседника, не готова. «Бардовский фестиваль в Дюссельдорфе проводят мои друзья. Туда недавно приезжал Смольянинов. Декламировал стихи, пел, все бесплатно. За небольшие суммы выступает в барах на 40–50 человек — читает стихи и отрывки из прозы. Но даже такую скромную аудиторию не удается набрать, он не интересен», — полагает промоутер.

«Если Панин и взвыл от голода, то Галкин держится»

Житель Израиля Михаил Хурин сообщил NEWS.ru, что Галкин выступает в стране в маленьких залах вместимостью от 400 до 900 человек. Билеты стоят в среднем $70.

«Из общей суммы вычесть расходы — аренду зала и остальное. Получится, что самому артисту остаются буквально крохи», — полагает Хурин.

Спрос на концерты Галкина, по его словам, все-таки есть. Хотя к качеству выступлений большие вопросы, отметил собеседник.

«Это и концертами-то назвать нельзя, халтура полная. Я дал название — „зоопарк“. Люди ходят на концерт Галкина, как в зоопарк — посмотреть на живого бегемота», — выразил мнение Хурин.

Израильская публика, по его словам, даже позволяет себе насмешки над мужем Аллы Пугачевой.

«Помните, он записал видеообращение в самом начале военного конфликта в Израиле? Обещал, что никуда отсюда не уедет, будет сдавать кровь для пострадавших. И отбыл на Кипр. Теперь на каждом концерте, когда приезжает в Израиль, люди ему кричат из зала, сдал ли он кровь. Он делает вид, будто не слышит или не понимает вопрос», — поделился Михаил.

Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Он также раскритиковал недавнее выступление в Израиле Артура Смольянинова, не собравшего даже половины зала. Билеты, по словам Хурина, стоили около 200 шекелей — 5 тыс. рублей. 140 шекелей стоили билеты на творческий вечер актрисы Марии Машковой, зал тоже не собрался, отметил израильтянин.

«Смольянинов бренчал на гитаре и читал стихи полупустому залу. Машкова очень скучно рассказывала что-то о своих прадедах. Буквально месяц назад выступала и Кристина Орбакайте, вживую. Отвратительный звук — экономят на аппаратуре и звуковиках», — раскритиковал Хурин.

Бывший актер сериалов Кирилл Сафонов взял выгодный по местным меркам заказ — он рекламирует русский магазин. Однако такие рекламные проекты, по словам Хурина, приносят доход $1000–1500 в месяц. Это чуть более 100 тыс. рублей.

Хурин уточнил, что ни у кого из покинувших Россию звезд не видел «былого лоска». «Пугачева с Галкиным зашли в кафе, где было полно народу. Она потребовала отдельный столик. Ей показали рукой, что все занято, мол, ожидайте, когда освободится. Об этом писали израильские газеты: как простая официантка указала Пугачевой на дверь… Они тут — рядовые жители, никто не обращает внимания. Потеряли свой статус величия», — считает Михаил.

Однако доедать последний кусок хлеба, по мнению Сенгера, бывшие российские звезды будут еще очень не скоро.

«У них очень много денег, ведь в Россиюшке-то гребли их лопатой. Если б и хранили их на Родине, то никуда бы не уехали. А вот как получилось, что вывезли из страны миллионы, этот вопрос следовали бы задать компетентным органам», — отметил промоутер.

Артисты уровня Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), по его словам, до сих пор получают из России авторские отчисления за песни.

Андрей Макаревич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Если Панин и взвыл от голода, то Галкин держится. Такие, как он, последний хрен без соли не доедают, поверьте. Денег скопили, миллионы закончатся нескоро», — отметил Сенгер.

Он считает, что артисты-иноагенты готовы выступать за небольшие гонорары и бесплатно: чтобы сохранять творческую форму. Все как один, отметил промоутер, убеждены, что скоро смогут вернуться в Россию и «все будет по-прежнему».

Юрий Борисов добавил, что «самым бедным» среди бывших звезд можно было бы действительно назвать Панина, который давно растранжирил все свои сбережения. По информации собеседника, артист подрабатывает на Западе в сфере организации вечеринок для взрослых.

Читайте также:

Штрафы и долги, секта, мысли о суициде: куда пропал Артур Смольянинов

Панин, Шалаева, Шаракоис: актеры-эмигранты, сменившие работу из-за нищеты

Пойдут против РФ? Кто из российских звезд может воевать на стороне НАТО

«Ей заплатили»: подавший в суд на Пугачеву Трещев о ее мести РФ и Киркорове

Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова