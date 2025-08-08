Штрафы и долги, секта, мысли о суициде: куда пропал Артур Смольянинов

Приставы взыскивают с актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) долги на 275 тысяч рублей, сообщил источник в правоохранительных органах. Среди них штрафы и задолженности по кредитам. Как живет Смольянинов, почему его посещают мысли о суициде, действительно ли он попал в секту?

Чем Смольянинов зарабатывает на жизнь

В России Смольянинова включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, заочно арестовали и объявили в международный розыск. Его обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды и распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.

В феврале Артуру заблокировали российские банковские счета. На тот момент в отношении актера было открыто 38 исполнительных производств на 216 тысяч рублей. Среди них штраф по делу о дискредитации ВС РФ, а также штрафы за нарушение ПДД и просроченные кредиты. Помимо этого, Смольянинов не предоставил налоговую декларацию.

Лишившись ролей в российском кино, Смольянинов начал гастролировать по городам Европы и США с сольной стендап-программой, где поет песни и рассказывает историю их создания. В Латвии актер попытался собрать музыкальную группу и выступал в подземных переходах, но успеха не добился. Также артист дает платные мастер-классы актерского мастерства.

В одном из последних интервью Артур пожаловался, что в эмиграции ему постоянно приходится искать деньги, заниматься оформлением документов, придумывать новые способы заработка.

Почему Смольянинов думает о суициде

По словам Смольянинова, в его жизни был период, когда «ничего не радовало», постоянно сдавливало грудь и не хотелось жить. Актер признался, что мысли о суициде преследуют его с подросткового возраста и периодически появляются до сих пор.

Артист назвал жизнь «тяжелой штукой», требующей постоянного напряжения, которую «с каждым годом все сложнее вывозить».

Смольянинов сообщил, что в детстве жил с запойным отчимом, с которым не было близких отношений. Актер добавил, что ему не хватало любви родного отца.

Он заявил, что состоит в некоей секте или церкви, которая помогает решать психологические проблемы с помощью физических упражнений. Однако рассказывать подробно об этой организации Артур отказался.

Что говорил Смольянинов о России

В январе 2023 года Смольянинов выразил желание воевать за Украину, пояснив, что ему «безразлична судьба России». По словам артиста, его бы не расстроило, если бы страна превратилась в «радиоактивный пепел».

После звезда фильма «9 рота» заявил, что понимает, почему его ненавидят в РФ. По его мнению, россияне, «живущие за колючей проволокой», завидуют его свободе. Смольянинов также сообщил, что людей в России якобы запугивают, «держат в наручниках» и «бьют электрошокерами». Он предложил разделить РФ на отдельные «коммуны» с местным самоуправлением, «как сделали в других странах».

