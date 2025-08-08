Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 13:36

Аэропорт Краснодара откроют уже в сентябре? Что известно, набор сотрудников

Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II Великой (Пашковский) Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II Великой (Пашковский) Фото: Владислав Гончаров/РИА Новости

Аэропорт Краснодара, который не работает уже три года, могут открыть в сентябре, пишут СМИ и Telegram-каналы. Что об этом известно, правда ли это, каких сотрудников набирают в авиагавань?

Что известно об открытии аэропорта Краснодара

Аэропорт Краснодара ищет на сервисах по найму персонала более 60 сотрудников, утверждают СМИ. Больше всего вакансий разместила ООО «Аэродинамика» — один из крупнейших аэропортовых холдингов России, включающий аэропорты в Сочи, Краснодаре и Анапе.

Первая вакансия была размещена 10 июля — аналитик в отделе закупок. Последняя вакансия опубликована 7 августа — специалист по инженерным сетям (водопровод, канализация, отопление, вентиляция).

Больше всего аэропорту Краснодара требуются специалисты по ремонту аэровокзального комплекса и работники по обслуживанию пассажиров и самолетов. При этом авиагавань готова набирать и сотрудников без опыта: профайлеров в службу транспортной безопасности для проведений опросных бесед граждан в целях выявления потенциально опасного пассажира или гражданина, несущего угрозу; начинающих инспекторов по досмотру.

Ряд Telegram-каналов утверждает, что масштабное открытие вакансий связано с текучкой кадров и необходимостью подготовки возможного запуска аэропорта. Открытие авиагавани может состояться уже в сентябре, считают источники. Тогда же планируется проведение первых тестовых полетов, исходя из результатов которых будут приняты дальнейшие решения.

В данный момент специалисты оценивают состояние техники, готовность аэродрома, терминала и других систем для возможного приема пассажиров; в прошлом году был проведен ремонт дополнительной рулежной дорожки, фасадов и привокзальной площади, пишут источники.

При этом пресс-служба аэропорта Краснодара 6 августа сообщила, что распоряжений о возобновлении работы не поступало, а кадровый состав держат укомплектованным, передает РИА Новости.

С 24 февраля 2022 года действует режим временного ограничения полетов на юге и в центральной части России. Была приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Здание Международного аэропорта Краснодар имени Екатерины II Великой (Пашковский) Здание Международного аэропорта Краснодар имени Екатерины II Великой (Пашковский) Фото: Роман Соколов/ТАСС

Как заработал аэропорт в Геленджике

Аэропорт Геленджика 18 июля 2025 года запустил авиасообщение по внутренним рейсам. В этот день авиагавань приняла первый за три года самолет — из московского Шереметьево. Загрузка борта составила 95%, были заняты 175 из 183 кресел в салоне. Время воздушного судна Airbus A321 в пути составило около четырех часов. Рейс выполняла компания «Аэрофлот».

Билеты на первые рейсы из Москвы раскупили за несколько часов. Стоимость перелета начиналась от 21 тысячи рублей, обратный билет — от 8,5 тысячи рублей. Однако спустя несколько дней цены выросли в три раза.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян отметил, что такая стоимость прямого перелета из Москвы в Геленджик объясняется заградительным тарифом. Он предположил, что в августе и позже цены будут оптимальными.

Кроме того, после сообщения об открытии аэропорта в Геленджике спрос на отдых на этом курорте заметно вырос. По данным губернатора Краснодарского края, в отелях забронировано 70% номеров.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 августа: где сбои в России

Ситуация в аэропортах РФ 8 августа: задержки рейсов, что в Москве и Сочи

Магнитные бури сегодня, 8 августа: что будет завтра, тромбозы, инсульты

Краснодар
аэропорты
открытия
новости
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Галкина сбила машина в Латвии? Последствия, травмы, гипс
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.