Аэропорт Краснодара откроют уже в сентябре? Что известно, набор сотрудников

Аэропорт Краснодара, который не работает уже три года, могут открыть в сентябре, пишут СМИ и Telegram-каналы. Что об этом известно, правда ли это, каких сотрудников набирают в авиагавань?

Что известно об открытии аэропорта Краснодара

Аэропорт Краснодара ищет на сервисах по найму персонала более 60 сотрудников, утверждают СМИ. Больше всего вакансий разместила ООО «Аэродинамика» — один из крупнейших аэропортовых холдингов России, включающий аэропорты в Сочи, Краснодаре и Анапе.

Первая вакансия была размещена 10 июля — аналитик в отделе закупок. Последняя вакансия опубликована 7 августа — специалист по инженерным сетям (водопровод, канализация, отопление, вентиляция).

Больше всего аэропорту Краснодара требуются специалисты по ремонту аэровокзального комплекса и работники по обслуживанию пассажиров и самолетов. При этом авиагавань готова набирать и сотрудников без опыта: профайлеров в службу транспортной безопасности для проведений опросных бесед граждан в целях выявления потенциально опасного пассажира или гражданина, несущего угрозу; начинающих инспекторов по досмотру.

Ряд Telegram-каналов утверждает, что масштабное открытие вакансий связано с текучкой кадров и необходимостью подготовки возможного запуска аэропорта. Открытие авиагавани может состояться уже в сентябре, считают источники. Тогда же планируется проведение первых тестовых полетов, исходя из результатов которых будут приняты дальнейшие решения.

В данный момент специалисты оценивают состояние техники, готовность аэродрома, терминала и других систем для возможного приема пассажиров; в прошлом году был проведен ремонт дополнительной рулежной дорожки, фасадов и привокзальной площади, пишут источники.

При этом пресс-служба аэропорта Краснодара 6 августа сообщила, что распоряжений о возобновлении работы не поступало, а кадровый состав держат укомплектованным, передает РИА Новости.

С 24 февраля 2022 года действует режим временного ограничения полетов на юге и в центральной части России. Была приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Здание Международного аэропорта Краснодар имени Екатерины II Великой (Пашковский) Фото: Роман Соколов/ТАСС

Как заработал аэропорт в Геленджике

Аэропорт Геленджика 18 июля 2025 года запустил авиасообщение по внутренним рейсам. В этот день авиагавань приняла первый за три года самолет — из московского Шереметьево. Загрузка борта составила 95%, были заняты 175 из 183 кресел в салоне. Время воздушного судна Airbus A321 в пути составило около четырех часов. Рейс выполняла компания «Аэрофлот».

Билеты на первые рейсы из Москвы раскупили за несколько часов. Стоимость перелета начиналась от 21 тысячи рублей, обратный билет — от 8,5 тысячи рублей. Однако спустя несколько дней цены выросли в три раза.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян отметил, что такая стоимость прямого перелета из Москвы в Геленджик объясняется заградительным тарифом. Он предположил, что в августе и позже цены будут оптимальными.

Кроме того, после сообщения об открытии аэропорта в Геленджике спрос на отдых на этом курорте заметно вырос. По данным губернатора Краснодарского края, в отелях забронировано 70% номеров.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 августа: где сбои в России

Ситуация в аэропортах РФ 8 августа: задержки рейсов, что в Москве и Сочи

Магнитные бури сегодня, 8 августа: что будет завтра, тромбозы, инсульты