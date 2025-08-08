Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 10:45

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 августа: где сбои в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россияне продолжают жаловаться на перебои мобильных сетей. Что об этом известно, почему не работает мобильный интернет, где сбои в России сегодня, в пятницу, 8 августа 2025 года?

Где в России не работает мобильный интернет 8 августа

Пользователи отправили более 3,7 тысячи жалоб на сбои в сетях МТС, «МегаФон», «Билайн», T2 и Yota за сутки, следует из данных мониторингового сервиса Downdetector.su. Большинство обращений утверждают, что не работает мобильный интернет. Некоторые абоненты также сталкиваются с невозможностью воспользоваться голосовой связью.

Проблемы МТС наблюдаются в ЯНАО, Удмуртии, Северной Осетии, Амурской области.

«МТС — сегодня нет связи с интернетом», «Нет мобильной связи», «Сбой мобильного интернета — СПб, север», — говорится в обращениях.

«МегаФон» сбоит на Камчатке, в Липецкой области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и ЯНАО.

«Нет мобильной связи», «Сбой интернета „МегаФон“ 08.08 СПб», — пишут абоненты.

О перебоях в сетях T2 пишут из Сахалинской области, Марий Эл, Ленинградской и Курганской областей, Приморского края.

«Что происходит с T2 в СПб», «T2 — нет мобильного интернета», — жалуются пользователи.

Абоненты Yota пишут о проблемах в Приморском крае, Ленобласти, Коми, Астраханской и Томской областях.

«Yota — не работает интернет на телефоне», «Сбой в работе Yota в Ростове сегодня», — говорится в жалобах.

«Билайн» сбоит в Мордовии, Курганской, Кемеровской, Курской и Рязанской областях.

«„Билайн“: мобильный интернет — сбой», «Что со связью „Билайн“ сегодня», — отметили абоненты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему в регионах отключают мобильный интернет

Ограничения в работе мобильных сетей вводятся на фоне угрозы атаки БПЛА — об этом неоднократно предупреждали власти российских регионов, объясняя это вопросами безопасности.

«Это связано с необходимостью усиления мер безопасности на определенных территориях Красноярского края исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз. Как вы знаете, аналогичные мероприятия проходят сейчас и в других регионах нашей страны. Прошу с пониманием отнестись к этой ситуации. Защита жителей и инфраструктуры — важнейший вопрос сегодня», — отмечал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что соответствующие меры полностью оправданны.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна. Действия и сущность Киева понятны, они не меняются. Нужно принимать соответствующие меры», — сказал представитель Кремля.

7 августа глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство подготовило и согласовало с операторами техническую схему, которая поможет обеспечить доступ россиян к Сети в условиях ограничений. Пользователи смогут воспользоваться службами такси, доставки и услугами маркетплейсов, уточнил он.

«То есть когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости», — сказал Шадаев.

Также отдельные условия будут прописаны для иностранных сим-карт, оказавшихся в национальном российском роуминге. Это позволит исключить использование мобильных сервисов для управления иностранными беспилотниками, подчеркнул министр.

Егор Зверев
Е. Зверев
