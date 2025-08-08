В Прибалтике массово травят русских детей: почему молчат полиция и власти

В странах Балтии развернули кампанию по травле и унижению русских подростков в социальных сетях. Полиция заявила о начале расследования, но не предпринимает никаких действий. Как унижают «некоренных» детей в прибалтийских республиках, кто за этим стоит и на что рассчитывать местным русскоязычным — в материале NEWS.ru.

Как издеваются и травят русских подростков в Эстонии, Латвии и Литве

Травля детей в социальных сетях стала настолько массовой, что о ней сообщил ряд прибалтийских СМИ. Особо тяжелая ситуация сложилась в Эстонии и Латвии, но проблема актуальна и для прежде «более терпимой» Литвы.

Схема везде одна и та же: создаются анонимные Telegram-каналы, которые публикуют оскорбительные и унизительные подписи под фотографиями реальных подростков. Администраторы заманивают детей в группы через TikTok, обещая «анонимные признания» и «рассказать правду о тебе».

В описании Telegram-канала под эмодзи клоуна размещен дисклеймер, что все публикуемые материалы созданы с использованием нейросетей, персонажи являются вымышленными и достигли возраста 18 лет, а любые совпадения с живыми людьми случайны и администрация не несет за это ответственности. Однако на самом деле размещаются фото реальных детей.

Чаще всего объектами травли становятся девочки-подростки, которых обвиняют в беспорядочной половой жизни, мелком воровстве, сексе за деньги, высмеивают их внешний вид. Мальчиков в основном травят за лишний вес. Ежедневно на таких каналах публикуется по 3–5 постов. Эстонская полиция заявила о начале расследования, но, по данным СМИ, в Эстонии об этой проблеме правоохранителям известно уже, по крайней мере три года, но до сих пор ничего сделано не было.

Кто стоит за травлей русскоязычных детей

Буллинг русских подростков — инициатива «общественности», уверен профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич.

«Если детей с 1989 года растить в ненависти ко всем другим национальностям, прежде всего к русским и белорусам, то очень вероятно, что у них в жизни, мягко говоря, не все хорошо. Они инфантилы и видят перспективы самоутверждения в травле кого бы то ни было. Но поскольку травить латышей и критиковать правительство сегодня очень опасно для здоровья, то выбираются безопасный объект — русского», — рассказал Межевич NEWS.ru. По его словам, еще лет 10–15 назад такое было невозможно.

В Прибалтике мы имеем дело не с обычным грубым детским буллингом, а с развернутой целенаправленной кампанией против русских, поскольку после «пробы» в Эстонии такие каналы появились во всех трех государствах Балтии с практически идентичными названиями, да и после блокировки эти каналы практически сразу появляются вновь, отмечает научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов. По его словам, ни в коем случае нельзя относить эту травлю к инициативам частного характера.

«Все признаки, масштабность происходящего говорят о том, что это спланированная акция, в которой непосредственно участвуют спецслужбы этих стран, так что ни о каких уголовных делах, преследованиях речи быть не может», — сказал Панкратов NEWS.ru. Он выразил уверенность, что это государственная политика, которая направлена не просто на подавление русских культуры и языка, но на выдавливание русского этноса.

«Я бы отнес это к применению когнитивного оружия, психологической войне под крышей служб госбезопасности. Эти государства марионеточные, и их спецслужбы напрямую подчиняются MI6. Их задача — спровоцировать Россию на ответные шаги, которые, будь они даже адекватными дипломатическими и политическими, будут восприняты коллективным Западом как агрессия», — пояснил эксперт.

По его словам, если ответа не последует, то они будут говорить, что Москва не может защитить даже своих, раскачивая таким образом внутреннюю повестку в России, чтобы подготовить почву для недовольства и цветных революций.

Что делать русским в Прибалтике

Межевич считает, что русскоязычным необходимо срочно уезжать, по крайней мере из Латвии. «Я могу сказать только одно: если вы говорите на русском языке и это маленькое злобное государство для вас неродное — уезжайте. Если вы любите Россию или хотя бы нейтрально к ней относитесь, уезжайте в РФ, в Беларусь. Если вам не очень нравятся Путин или Лукашенко — уезжайте в Испанию. Главное — покинуть Латвию, уехав на восток, запад, север или юг — куда угодно», — подчеркнул Межевич. По его словам, лучше и безопаснее в бедной и грязноватой Греции, чем в «глубоко провинциальной и вырождающийся во всех отношениях Латвии».

