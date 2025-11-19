Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Что такое буллинг: простая расшифровка и способы борьбы

Что такое буллинг Что такое буллинг Фото: Shutterstock/FOTODOM
Живой язык всегда пластичен и обогащается за счет заимствований из других языков. Вот и русский вокабуляр постоянно пополняется англицизмами. В числе иностранных терминов, обретших особую популярность в последние годы, — понятие «буллинг». О том, что это такое и как с ним бороться, читайте в материале NEWS.ru.

Что такое буллинг

Слово «буллинг» является калькой с англоязычного bullying — «издевательства». Оно обозначает:

  • травлю;

  • систематические оскорбления;

  • унижение достоинства;

  • прочие формы насилия над личностью.

Важно понимать, что буллинг — это не просто ссора или конфликт, а целенаправленное причинение вреда, часто повторяющееся и провоцирующее у жертвы чувство страха и беспомощности. «Буллить» жертву могут как в школе (буллинг особенно распространен среди детей), так и в семье, на работе или в социальных сетях.

Как бороться с буллингом

Для борьбы с буллингом важен комплексный подход и поддержка со стороны взрослых и коллектива. Во-первых, не стоит сразу наказывать агрессоров, а нужно остановить конфликт и спокойно выяснить причины, чтобы понять ситуацию. Родителям, педагогам и сверстникам следует поддерживать жертв, показывать им, что они не одни, и разъяснять, что буллинг недопустим. Важно привлекать всех участников коллектива: это помогает уменьшить поддержку агрессоров.

Как бороться с буллингом Как бороться с буллингом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перенаправление излишней энергии детей через спорт или общественные активности помогает снизить агрессию и развить лидерские качества. Школьные и рабочие коллективы должны проводить обучающие тренинги и встречи с психологами, где обсуждают проблемы буллинга и учат распознавать его признаки.

Если столкнулись с буллингом, важно не молчать — обращаться к доверенным лицам, учителям, психологам или даже в администрацию и правоохранительные органы при необходимости. В интернете применяйте блокировку и жалобы на агрессивных пользователей. Создание безопасной и поддерживающей среды — ключ к успешному противодействию буллингу.

Ранее мы рассказали, что такое мизогиния.

