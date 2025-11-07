Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 ноября 2025 в 11:38

Психолог объяснила, чем опасен троллинг в интернете

Психолог Делибалт: троллинг в интернете может вызвать тревожность

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Троллинг в интернете может вызвать тревожность и депрессию, рассказала «Газете.Ru» психолог, доцент кафедры юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Варвара Делибалт. Как отметила специалист, агрессоры почти всегда оправдываются тем, что просто хотели пошутить.

Цель троллинга — высмеять, унизить, оскорбить пользователя, спровоцировать его на негативную реакцию, создать конфликт. Однако, как только троллинг становится направленным, повторяющимся и нацеленным на причинение вреда конкретному человеку — это уже полноценный кибербуллинг, — рассказала Делибалт.

Психолог отметила, что жертве не важно, пытался ли агрессор действительно ее задеть или просто неудачно пошутил. По ее мнению, троллинг может стать первым шагом к полноценной травле.

Ранее психолог и медиатор Юлия Куликова-Цай рассказала, что советские мультфильмы, а не современные фильмы со сценами насилия должны быть культом для детей. По ее словам, кинематограф и искусство в целом могут помочь в борьбе с буллингом.

троллинг
кибербуллинг
психологи
интернет
