Психолог объяснила, чем опасен троллинг в интернете

Троллинг в интернете может вызвать тревожность и депрессию, рассказала «Газете.Ru» психолог, доцент кафедры юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Варвара Делибалт. Как отметила специалист, агрессоры почти всегда оправдываются тем, что просто хотели пошутить.

Цель троллинга — высмеять, унизить, оскорбить пользователя, спровоцировать его на негативную реакцию, создать конфликт. Однако, как только троллинг становится направленным, повторяющимся и нацеленным на причинение вреда конкретному человеку — это уже полноценный кибербуллинг, — рассказала Делибалт.

Психолог отметила, что жертве не важно, пытался ли агрессор действительно ее задеть или просто неудачно пошутил. По ее мнению, троллинг может стать первым шагом к полноценной травле.

